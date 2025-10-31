Ryan Kalkbrenner, le « Monsieur 90% » des Hornets

« Il refuse de manquer !! 7/7 aux tirs », s'emballe le commentateur local. Ryan Kalkbrenner venait d'inscrire un énième panier sous le cercle, au milieu de la défense du Magic. Le rookie des Hornets a enchainé finition sur finition de ce genre dans ce match pour finir avec 17 points à 8/9 aux tirs, 7 rebonds et 3 contres.

« J’ai joué cinq matchs en NBA, je suis encore en train d’apprendre. J’essaie encore de comprendre ce que je fais », lâche après la rencontre le pivot, à qui on demande comment il se prépare à ses batailles soir après soir dans la raquette.

« Regarder la vidéo et être aussi prêt que possible, en sachant qu’au final je vais probablement entrer en jeu et apprendre sur le tas. Et ne pas trop m'en vouloir quand je fais des erreurs, parce que j’apprends et je m’ajuste. Au bout du compte, je suis un rookie, et j’apprends », insiste ce joueur sorti de Creighton, drafté en 4e position du second tour à la Draft 2025.

Il faut croire que celui-ci apprend vite, car il a supplanté le vétéran Mason Plumlee pour s'installer comme poste 5 titulaire, ainsi que le Français Moussa Diabaté. « Il apporte des deux côtés du terrain. Il nous apporte de l’aide et la capacité de protéger la raquette en défense. Et offensivement, il a un très bon sens des angles d’écran, de la façon de se placer dans la zone du dunker. Son sens du rebond offensif et de la passe aussi, donc beaucoup d’éléments différents », lâchait récemment Charles Lee.

Il marque exclusivement sous le cercle

Le coach de l'équipe avait également souligné que la préparation de Ryan Kalkbrenner tout au long du camp d'entraînement avait rendu la décision de le titulariser « facile à prendre ». Durant ce camp, Miles Bridges avait notamment mis en avant la maturité de son jeune intérieur, ainsi que sa facilité à contrer l'adversaire. « Donc il va réussir dans cette ligue », concluait l'ailier.

« Ce qui me frappe chez lui, c’est son QI basket, sa compétitivité et sa volonté de garder les choses simples. Il se trouve souvent aux bons endroits parce qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider ses coéquipiers, en défense comme en attaque », jugeait Charles Lee.

Même si son pivot est encore en phase de rodage avec certains de ses coéquipiers, dont celui qui a le plus souvent le cuir en main, LaMelo Ball. « C'est sympa de jouer avec un gars comme lui. Il est super talentueux, super altruiste, et il faut toujours rester attentif parce qu’il va te trouver, te surprendre avec une passe derrière le dos. En présaison, je n’étais pas prêt pour ça, je n’avais jamais joué avec un gars comme lui. Cette connexion ne fera que s’améliorer au fil de la saison », dit-il.

En attendant, en marquant exclusivement sous le cercle, le pivot affiche un quasi parfait 90% aux tirs (27/30) après cinq matchs – ce qui en fait le n°1 de la ligue devant Walker Kessler (75%) – pour des moyennes à 11 points et 7 rebonds.

