Le Magic se relance (enfin) à Charlotte

Même en « back-to-back », le Magic n'avait pas vraiment le droit à l'erreur à Charlotte. Sur une série de quatre défaites de rang, la victoire était presque impérative et les hommes de Jamahl Mosley n'ont pas tremblé (123-107), histoire de repartir de l'avant collectivement.

Emmené par son trio Franz Wagner (21 points) – Paolo Banchero (20 points, 9 rebonds, 9 passes) – Anthony Black (20 points), Orlando n'a carrément pas été mené de la soirée, avec une avance montée jusqu'à +20 dans le quatrième quart-temps. La dizaine d'unités d'écart était atteinte dès la moitié du premier et, même si les Hornets ont recollé à deux possessions entre la fin du troisième et le début du quatrième, les visiteurs ont tenu bon.

Un succès qui doit redonner confiance à cette équipe du Magic qui, depuis la reprise, peine à avancer dans la même direction sur le plan collectif. Offensivement, les choses ont quand même l'air de bien aller, quand on voit que les Floridiens peuvent planter 38 points en douze minutes ou 71 points en une mi-temps, avec aussi une belle réussite à 3-points (16/38, soit 42%) et une capacité à faire bon usage des pertes de balle adverses, sur jeu rapide.

À RETENIR

– Orlando met fin à sa série noire. Après quatre défaites de suite, le Magic retrouve donc le chemin de la victoire, en « back-to-back » et à l'issue d'un match dominé de bout en bout. Il a certes fallu relancer un coup d'accélérateur dans le dernier acte, avec ce 9-0 qui a remis l'écart à +16 puis un nouveau 9-0 qui l'a placé à +20, mais dans l'ensemble, c'était une prestation aussi sérieuse qu'aboutie des hommes de Jamahl Mosley. Mention spéciale à Franz Wagner, pourtant incertain avant la partie, qui a montré la voie à son équipe dans le premier quart-temps, tout en agressivité. Ou Wendell Carter Jr. et Tristan Da Silva, les précieux soldats.

– Anthony Black sort de l'ombre. Sans Jalen Suggs, préservé pour les « back-to-back », c'est Anthony Black qui récupère le poste de meneur du Magic. Contrairement à Franz Wagner ou Paolo Banchero, au bord du triple-double, il n'était pas forcément attendu, mais c'est pourtant lui qui a joué le rôle du facteur X numéro un, dans les rangs floridiens. Agressif et adroit dès le début, il a profité d'une défense pas suffisamment resserrée sur lui pour sanctionner, de loin comme de près, et mettre son équipe sur de bons rails. D'autant qu'il a également aidé à bien contenir LaMelo Ball au scoring (8/19, dont un vilain 1/9 à 3-points).