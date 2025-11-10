NBA
Plus de possessions mais aussi plus de ballons perdus pour le Magic

Publié le 10/11/2025 à 14:32

NBA – Orlando joue certes plus vite cette saison mais en gâchant davantage de possessions aussi, comme contre les Celtics.

Après une défaite deux jours auparavant, les Celtics ont pris leur revanche face au Magic, avec des paniers à 3-pts importants en fin de rencontre. Ce qui a tué Orlando également, ce sont les 17 ballons perdus dans cette rencontre .

« Le match s'est joué là. On a eu des absences en défense mais quand on perd 17 ballons, transformés en 29 points pour eux, on ne peut pas gagner beaucoup de rencontres ainsi », se lamente Jamahl Mosley.

Même sentiment chez les joueurs, notamment Paolo Banchero, auteur de six balles perdues. « Boston a été très bon pour convertir ses ballons perdus en points. Ils sont très expérimentés et on ne peut pas se permettre de donner autant de ballons. On l'a payé », constate l'intérieur. « On peut clairement faire mieux dans ce domaine. C'est récurrent, à chaque match, gagné ou perdu », remarque Jalen Suggs.

Le Magic perd en effet 16.8 ballons par rencontre depuis le début de saison. C'est la 8e pire moyenne de la ligue et c'est surtout 2.5 de plus que la saison passée, alors que les joueurs de Jamahl Mosley évoluent à un rythme plus élevé cette saison. Sauf que les cinq possessions de plus jouées par match cette année sont clairement plombées par les ballons perdus…

Dès lors, comment garder ce rythme soutenu tout en limitant le déchet ?

« Il ne faut pas jouer au milieu des défenseurs. S'il y en a deux sur le porteur de ballon, alors il faut bouger », prévient le coach du Magic. « Le jeu va vous donner les réponses. Il vous donnera toujours les réponses. Quand on est ouvert, il faut shooter. Il faut faire des choses très simples. »

Par Jonathan Demay
