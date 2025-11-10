Cade Cunningham fait craquer les Sixers dans la dernière minute

Back-to-back oblige, Joel Embiid est en civil, et c'est Andre Drummond qui se retrouve au coeur de la raquette, et même du jeu. L’ancien pivot des Pistons remporte l’entre-deux et envoie Kelly Oubre Jr. au dunk. Les arrières de Philly sont gênés par l'envergure des Pistons, et Drummond surprend tout son monde en plantant carrément un 3-points ! Malgré ça, les Pistons ont la main sur le match grâce à un Jalen Duren dominateur et un explosif Ausar Thompson.

Nick Nurse multiplie les rotations, et les initiatives, et le duo Grimes-Walker permet de limiter la casse après douze minutes avec cinq points de retard (30-25).

Un bon passage qui se confirme en deuxième quart-temps avec une meilleure défense et un Jabari Walker qui fait mouche de loin pour donner l'avantage aux Sixers (42-39). Jared McCain apporte le même enthousiasme, et ça inspire Tyrese Maxey. Adroit de loin et difficile à arrêter sur pénétration, l'arrière All-Star domine la fin de la première mi-temps, et les Sixers rentrent aux vestiaires avec 10 points d'avance (58-48).

Echange de “poster dunk” !

Après la pause, un autre All-Star prend le match à son compte, et c'est Cade Cunningham. Très discret en première mi-temps, le grand meneur de Detroit lance un 11-0 pour permettre aux Pistons de reprendre l'avantage (82-81). À ses côtés, Duncan Robinson est l'allié idéal pour écarter les défenses et sanctionner sur les ballons ressortis. Quentin Grimes leur répond mais un dunk de Paul Reed permet aux Pistons de basculer en tête avant le dernier quart-temps (88-85).

Fatigués par le match de la veille face aux Raptors, les Sixers perdent beaucoup de ballons, et Tyrese Maxey manque de soutien en attaque. Résultat, Jalen Duren maintient un petit écart (99-94) avant d'attaquer les cinq dernières minutes. Devant un public bouillant, les Sixers s'accrochent, et le rookie VJ Edgecombe ramène les siens à deux unités (106-104). S'en suit alors la séquence la plus dingue de la soirée : Cunningham s'en va postérizer Drummond avec la faute, mais Maxey se venge dans la foulée en dunkant sur Cunningham !

A 30 secondes du terme, ce même Maxey inscrit ses lancers pour revenir à un petit point (109-108). Les Sixers ont besoin d'un “stop” pour se donner une chance de gagner, mais Cade Cunningham, encore lui, les assomme avec un superbe tir à reculons au coeur de la raquette (111-108). Sur la dernière possession, les Sixers se sont transformés en handballeurs pour trouver le meilleur shoot à 3-points possible, et c'est Maxey qui se loupe au buzzer.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Cunningham survole la deuxième mi-temps. Cade Cunningham signe son 6e double-double de la saison avec 26 points et 11 passes. Il plante 17 points dans le seul 3e quart-temps, et il éclabousse de toute sa classe la dernière minute avec ce “poster dunk” sur Andre Drummond et ce shoot de la gagne.

– Et de six pour Detroit. Sans faire de bruit, les Pistons se sont installés à la première place de la conférence Est avec 8 victoires pour 2 défaites. Cette nuit, ils remportent une 6e victoire d'affilée et ils confirment ce statut d'outsider numéro 1 de leur conférence. Avec un duo Cunningham-Duren à ce niveau, les Pistons ont les moyens de leurs ambitions.

– Inusable Drummond. L'ancien pivot All-Star répond toujours présent avec 17 points et 12 rebonds ! Face à son ancienne équipe, il s'est même permis de planter de paniers à 3-points…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.