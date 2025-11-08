Les Cavaliers ont pu lâcher les chevaux pour la première fois de la saison

Si Darius Garland était de retour face aux Sixers, De'Andre Hunter était malade, ce qui a empêché Kenny Atkinson d'aligner son cinq majeur. C'était pour la rencontre face aux Wizards, soufflés par la puissance des Cavaliers.

Les chiffres le montrent très bien : 148 points marqués, 34 passes décisives, 20 paniers primés à 44% de réussite, tous les joueurs ont marqué…

« On a trop d'armes, je l'ai toujours dit, et c'est un problème de riche », se réjouit Darius Garland. « C'est notre première sortie de la saison et c'est agréable d'avoir ces minutes et ces répétitions. Globalement, c'était bien. »

Les faibles Wizards étaient une parfaite proie pour relancer la machine et rappeler à tout le monde à quoi ressemble cette équipe de Cleveland quand elle est au complet. C'était leur meilleur match de ce début de saison.

« En voilà un. Maintenant, il faut le refaire », prévient Donovan Mitchell. « On a été bon en première période, on a donné le ton dans le troisième quart-temps, avec deux ou trois minutes un peu molles dans ce quart-temps, mais on a vite réagi. Les gars qui sont rentrés à la fin avaient la même énergie. C'est ce qu'on veut. C'est un pas dans la bonne direction, mais ça ne reste qu'un match. Il faut continuer. »

Même discours chez Kenny Atkinson. « On n'est toujours pas au niveau de la saison passée », estime ainsi le coach des Cavaliers. « C'est mon sentiment. On cherche encore. Notamment parce que Garland et Evan Mobley se cherchent. Voilà pourquoi on est encore un peu derrière et on va s'améliorer. »