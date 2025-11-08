Matchs
NBA hier
Matchs
hier
ORL123
BOS110
WAS114
CLE148
ATL97
TOR109
BRO107
DET125
SAS121
HOU110
MIA126
CHA108
MEM118
DAL104
MIL126
CHI110
MIN137
UTH97
DEN129
GSW104
SAC101
OKC132
Les Cavaliers ont pu lâcher les chevaux pour la première fois de la saison

Publié le 8/11/2025 à 12:50 Twitter Facebook

NBA – Kenny Atkinson a enfin pu aligner son cinq majeur et la machine a parfaitement tourné, en démolissant les Wizards.

Si Darius Garland était de retour face aux Sixers, De'Andre Hunter était malade, ce qui a empêché Kenny Atkinson d'aligner son cinq majeur. C'était pour la rencontre face aux Wizards, soufflés par la puissance des Cavaliers.

Les chiffres le montrent très bien : 148 points marqués, 34 passes décisives, 20 paniers primés à 44% de réussite, tous les joueurs ont marqué…

« On a trop d'armes, je l'ai toujours dit, et c'est un problème de riche », se réjouit Darius Garland. « C'est notre première sortie de la saison et c'est agréable d'avoir ces minutes et ces répétitions. Globalement, c'était bien. »

Les faibles Wizards étaient une parfaite proie pour relancer la machine et rappeler à tout le monde à quoi ressemble cette équipe de Cleveland quand elle est au complet. C'était leur meilleur match de ce début de saison.

« En voilà un. Maintenant, il faut le refaire », prévient Donovan Mitchell. « On a été bon en première période, on a donné le ton dans le troisième quart-temps, avec deux ou trois minutes un peu molles dans ce quart-temps, mais on a vite réagi. Les gars qui sont rentrés à la fin avaient la même énergie. C'est ce qu'on veut. C'est un pas dans la bonne direction, mais ça ne reste qu'un match. Il faut continuer. »

Même discours chez Kenny Atkinson. « On n'est toujours pas au niveau de la saison passée », estime ainsi le coach des Cavaliers. « C'est mon sentiment. On cherche encore. Notamment parce que Garland et Evan Mobley se cherchent. Voilà pourquoi on est encore un peu derrière et on va s'améliorer. »

Par Jonathan Demay
