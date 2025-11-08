Victor Wembanyama : « J’ai des centaines de questions à poser à Kevin Durant »

« Franchement, je ne sais pas… Il va falloir que je revoie le match ». Auteur de 18 de ses 22 points après la pause face aux Rockets, Victor Wembanyama n'a pas franchement d'explication sur sa montée en puissance.

Le pivot des Spurs reconnaît que l'adresse à 3-points de ses coéquipiers lui a donné plus d'espace, mais aussi que les Rockets ont changé de stratégie après la pause.

« Ils ont changé de cinq, et j’ai senti qu’ils voulaient marquer un peu plus. Ils ont mis plus d'attaquants, et je pense que leur défense individuelle en a souffert. Donc c’était un peu plus ouvert » analyse-t-il.

Muselé par les Suns puis les Lakers, est-ce qu'il commence à mieux appréhender ce nouveau type de défense ?

« Bien sûr qu’on voit des tendances. C’est une question d’expérience. Il y a une différence entre n’avoir jamais affronté ce genre de défense auparavant, et maintenant, trois ou quatre matchs plus tard » répond Wemby. « On essaie de comprendre, j’essaie de comprendre. Il y aura des hauts et des bas, mais ça ne fera que s’améliorer. »

Limiter les rebonds offensifs

Pourtant opposés à une équipe dure et expérimentée, les Spurs ont gagné physiquement face aux Rockets, et c'est ce que retient surtout le Français. « Je trouve que notre défense a été bonne de manière constante. On a encaissé 50 points en première mi-temps, et c'est bien » souligne-t-il. « On savait que la défense sur demi-terrain ne serait pas un problème. Le problème, c’était le rebond. Il fallait qu’on se concentre là-dessus, et même si on l’a fait, ils ont quand même eu quelques rebonds offensifs. Steven Adams en a pris trois. C’est en dessous de sa moyenne, mais il faisait partie de nos priorités, et c’est un travail collectif. »

Et puis, chaque derby face aux Rockets, c'est l'occasion désormais de défier Kevin Durant, l'un de ses modèles.

« La relation que j'ai avec lui, est celle d'un adversaire. Même si j'ai des centaines de questions à lui poser, j'imagine que j'attendrai qu'il prenne sa retraite » sourit-il. « Plus sérieusement, c'est quelqu'un que je respecte, un joueur que je respecte, et il m'intéresse énormément. Mais notre relation est uniquement celle d'un adversaire. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAN 6 34 52.7 28.6 79.2 1.8 11.8 13.7 3.2 3.5 1.3 2.5 4.7 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.