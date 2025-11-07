Jordan Poole rejoint aussi l’infirmerie des Pelicans…

À l’image des Grizzlies ou des Pacers, les Pelicans peinent à rester en bonne santé. Après Dejounte Murray, toujours éloigné des parquets jusqu’en janvier, et Zion Williamson, encore absent pour une semaine, c’est désormais Jordan Poole qui rejoint l’infirmerie.

La franchise prévoit une indisponibilité de sept à dix jours pour l’arrière, touché par une légère élongation au quadriceps gauche. New Orleans se retrouve donc privé de ses deux meilleurs scoreurs jusqu’à la mi-novembre, alors même que les résultats collectifs peinent à convaincre : seulement deux victoires en huit rencontres.

Baladé entre le cinq majeur et le banc depuis le début de la saison, Jordan Poole tourne actuellement à 17.3 points, 3.4 passes décisives et 1.7 rebond pour sa première année sous le maillot des Pelicans, mais à seulement 38 % de réussite. Il y a encore un mois, il se voyait en facilitateur au sein de l’équipe de Willie Green, rêvant d’un retour en playoffs au printemps prochain. Pour l’instant, la réalité semble bien éloignée de ce scénario…

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NOP 6 31 37.6 35.8 96.4 0.5 1.2 1.7 3.0 2.3 0.3 2.0 0.3 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.