Jordan Poole s’imagine en facilitateur aux Pelicans

Il y a pas mal de raisons d'être enthousiaste pour la saison à venir des Pelicans, et la présence de Jordan Poole dans le roster de Willie Green en fait partie. Après deux années compliquées collectivement à Washington, l'ancien des Warriors est prêt à tourner la page et à faire de son mieux pour s'intégrer à sa nouvelle formation.

En attendant le retour de blessure de Dejounte Murray, l'arrière pourrait être amené à donner plus qu'un coup de main à la mène et dans la création pour les autres, comme il l'a montré par séquences sur les deux premiers matchs de présaison face à Melbourne. Plutôt réputé comme finisseur, capable de prendre très chaud en attaque, Jordan Poole assure être prêt pour la première mission qui l'attend, prendre cette équipe en main.

« J'ai été le principal joueur balle en main durant la majeure partie de ma carrière. C'est l'un de mes points forts. Je peux sortir en transition et être un créateur afin de mettre mes coéquipiers en position de briller » a-t-il expliqué. « Il faut savoir quand jouer sans ballon. Il s'agit de reconnaître les situations où des gars comme Zion Williamson ou Trey Murphy peuvent prendre feu, et à ce moment il faut continuer de les impliquer. »

Un vétéran… de 26 ans

Aux côtés des autres forces en présence, il faudra donc particulièrement surveiller Jordan Poole, capable de briller quand le contexte est favorable, mais pas que !

« Ma palette offensive me permet de créer pour mes coéquipiers, de scorer et de faciliter la vie de tout le monde sur le terrain », a-t-il résumé, tout en rappelant qu'il avait bien conscience de la hiérarchie à New Orleans. « Les adversaires devront faire des prises à deux quand Zion sera sur le terrain. C'est un si bon passeur, qu'il suffit de mettre les bons espaces autour de lui pour ouvrir la peinture et le laisser bosser. »

Si sa carrière NBA a pris une toute autre tournure après son départ de Golden State en 2023, précipité par son embrouille avec Draymond Green lors de la saison précédente, son expérience fera le plus grand bien à l'un des groupes les plus jeunes de cet exercice à venir. Même s'il n'a que 26 ans, Jordan Poole en a déjà vu beaucoup, que ce soit chez un champion NBA ou chez un cancre.

« Il y a une différence entre l'expérience due à l'âge et l'expérience en NBA », a-t-il ainsi rappelé. « Une fois que tu es allé en playoffs, tu comprends ce qui est nécessaire pour y arriver. J'ai partagé ces connaissances, car ce sont des détails qui comptent (…). Gagner et retourner en playoffs, c'est l'objectif. Une fois que tu a expérimenté ça au plus haut niveau, tu veux le revivre. »

De retour d'Australie, New Orleans ne jouera son prochain match de présaison que mardi prochain face aux Rockets. Le temps de faire encore monter la sauce….

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.