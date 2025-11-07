Les compétitions FIBA diffusées sur beIN Sports jusqu’en 2029

Après avoir prolongé (avec un peu de retard…) son offre NBA sur plusieurs années, beIN SPORTS annonce un partenariat avec la FIBA pour la diffusion des compétitions internationales masculines et féminines jusqu'en 2029.

La chaîne qatarie diffusera ainsi la Coupe du monde féminine de basket 2026 (4 au 13 septembre 2026 en Allemagne), l'EuroBasket féminin 2027 (16 au 27 juin 2027 en Belgique, Finlande, Lituanie et Suède), la Coupe du monde 2027 (27 août au 12 septembre 2027 au Qatar), l'EuroBasket féminin 2029 et l'EuroBasket 2029 (en Estonie, Grèce, Slovénie et Espagne), ainsi que la plupart des matchs de qualifications durant la période 2025/2029, sans oublier une sélection de matchs des équipes espoirs.

Les abonnés retrouveront aussi l'intégralité des matchs des Equipes de France masculine et féminine des EuroBasket et des Coupes du monde durant la période 2025/2029 ainsi que les matchs de qualifications des Bleus.

On rappelle que le groupe TF1 a acquis les droits de diffusion (en clair) des Equipes de France, masculine et féminine, lors des compétitions FIBA sur la même période. Mais beIN Sports récupère les droits complets, auparavant gérés par DAZN, et que la chaîne du Qatar avait dû racheter pour pouvoir diffuser l'Euro 2025…

Les premiers matchs de qualification de la troupe de Freddy Fauthoux pour la Coupe du monde de basket 2027 seront en tout cas diffusés les 28 novembre et 1er décembre 2025. Les Bleus affronteront la Belgique le 28 novembre à 20h30 à la Kindarena de Rouen et la Finlande à Espoo le 1er décembre à 17h30.