Sur beIN Sports, les Finals un an sur deux et NBA Extra en quotidienne

Les négociations ont été longues et âpres sans doute, mais la bonne nouvelle est tombée : la NBA restera sur BeIN Sports cette saison ! Et dès mercredi soir, les abonnés aux chaînes qataris ont pu suivre les chocs Knicks – Cavaliers avec Xavier Vaution et Chris Singleton, puis Mavericks – Spurs avec Fred Schweickert et Eric Micoud. Un retour marqué par la performance XXL de Victor Wembanyama.

Jusqu'à neuf matches par semaine

Ce jeudi, la chaîne a dévoilé les contours de son nouveau contrat avec jusqu'à 9 matchs de saison régulière diffusés par semaine et les principaux temps forts de la saison, comme le Christmas Day, le Martin Luther King Jr. Day, le All-Star Game et une sélection de matches de playoffs.

Pour les finales de conférence Est ou Ouest et les NBA Finals, la chaîne précise que ce sera en alternance, une année sur deux. Les matchs non diffusés en direct seront diffusés en replay sur beIN Sports le lendemain à 12h00.

L'autre changement, c'est que l'émission NBA Extra devient quotidienne, du lundi au dimanche de 12h45 à 13h30.

« Nous sommes très fiers de renouveler notre accord de diffusion avec la NBA pour la 14e saison consécutive »a réagi Florent Houzot, directeur de la rédaction, des programmes et de l'antenne de beIN SPORTS France. « Pour cette nouvelle saison, nous aurons le plaisir de proposer un plateau flambant neuf pour y accueillir l'émission incontournable NBA Extra qui proposera dès la reprise une émission supplémentaire chaque dimanche à 12h45 afin de proposer l'actualité de la NBA 7 jours sur 7. La NBA reste sur beIN SPORTS pour plusieurs années encore, pour le plus grand plaisir des amateurs de la NBA. »