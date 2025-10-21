Un retard de diffusion de la NBA sur beIN Sports cette saison ?

Le paysage audiovisuel de la NBA change cette saison, aux Etats-Unis comme en France. Dans l'Hexagone, Prime Video a ainsi récupéré une partie du gâteau, dont la plupart des matchs du dimanche en « prime time » européen.

En outre, le service vidéo d'Amazon a les droits de la finale de l’Emirates NBA Cup 2025, le play-in 2026, la moitié des rencontres du premier et du second tour des playoffs NBA, une finale de conférence et les Finals NBA 2026.

Et le reste ? Logiquement, c'est beIN Sports qui devrait continuer à diffuser l'autre partie des rencontres de la Grande Ligue en France… sauf que rien n'a encore été finalisé !

D'après les informations de L'Equipe, les négociations sont ainsi toujours en cours, alors que la saison 2025/26 débute pourtant la nuit prochaine. beIN Sports négocierait ainsi pour les trois ou quatre prochaines saisons, et surtout pour plusieurs territoires, ce qui compliquerait les pourparlers avec la NBA.

En l'état, il y a donc de bonnes chances que la chaîne qatarie ne diffuse pas de matchs lors des premières nuits et que les fans français de la Grande Ligue doivent se tourner vers le League Pass afin d'y avoir accès en direct.