Les Bucks commencent la défense de leur NBA Cup par un test

La troisième édition de la NBA Cup a déjà commencé mais il y a encore énormément d'équipes qui n'ont pas entamé la compétition. C'est le cas des Bucks, les tenants du titre, qui joueront leur premier match ce vendredi, face aux Bulls. C'est donc un bon test puisque Chicago est la meilleure équipe de la conférence Est avec six victoires pour une seule petite défaite.

« Ils seront prêts. C'est une bonne équipe, c'est évident. J'aime cette équipe des Bulls, qui va dans la bonne direction », déclare Bobby Portis, ancien de Chicago. « Ils jouent bien ensemble. Josh Giddey a fait un sacré bond en avant, c'est son équipe désormais », ajoute Doc Rivers. « Ils sont premiers à l'Est et on veut l'être », poursuit AJ Green. « Ils jouent bien, vite et dur. »

Pour Milwaukee, c'est aussi la défense du titre qui commence et une nouvelle compétition, qui permet de s’offrir une respiration durant la saison régulière. En 2024/25, Giannis Antetokounmpo et sa bande n'avaient pas réussi à décoller mais avait au moins remporté la NBA Cup face au Thunder.

« Deux années de suite, le finaliste de la Cup a été en finale de conférence »

Pour Doc Rivers, jouer à fond ce tournoi n'est pas anodin. « Cela veut dire beaucoup et ça aide. Deux années de suite, le finaliste de la Cup a été en finale de conférence. Ça donne des leçons sur les situations à grosse pression », analyse le coach, face aux parcours d'Indiana en 2024 et évidemment celui d'Oklahoma City en 2025.

« Ce match contre le Thunder était un Game 7 de playoffs. C'était intense », insiste Doc Rivers. « Ils ont dit que ce match avait changé leur saison. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas assez durs, qu'ils devaient être physiques, pour ne plus être dominés dans ce domaine. Et ils ont gagné le titre ensuite. »

Et puis cela donne un peu de piquant, un peu de changement dans la longue saison régulière, avec en plus une grosse somme à la clé (530 000 dollars pour chaque joueur) pour le vainqueur.

« On est concentré pour ces matches. Quand on est compétiteur, on aime ça. Ça permet d'être impliqué et ça donne une motivation supplémentaire durant la saison, pour aller à Las Vegas et se mettre un peu plus d'argent dans les poches », conclut Bobby Portis.