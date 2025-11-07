Leader à l’Est, Chicago s’apprête également à retrouver Coby White

Les Bulls ont ajouté deux joueurs à leur groupe en déplacement pour leur « back-to-back » de vendredi et samedi, à Milwaukee puis Cleveland. Récemment envoyé en G-League, Noa Essengue a été convoqué, au cas où une opportunité se présenterait, de même que Coby White qui, lui, se rapproche d'un retour à la compétition.

« Je me sens bien physiquement, pas de contretemps. J’ai beaucoup, beaucoup couru, donc c’est positif, j’essaie de maintenir ma condition physique. J’ai forcé un peu pour renforcer la tolérance de mon mollet, donc tout va bien », décrit le meneur de jeu en parlant de cette blessure qui l'a empêché de retrouver les parquets NBA jusqu'ici.

Selon Billy Donovan, il devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Cependant, le calendrier chargé des Bulls – quatre matchs en six jours – limitera la fréquence à laquelle Coby White pourra s’entraîner avec ses coéquipiers.

Le coach a pointé les trois jours de repos de l’équipe après le match à l’extérieur du 12 novembre contre les Pistons comme la période durant laquelle Coby White espère reprendre les entraînements avec contact complet. L'intéressé joue déjà en 2-contre-2 et en 3-contre-3 avec le staff et certains coéquipiers.

Ce retour qui se précise va se faire dans un contexte assez particulier. Car malgré son absence, les Bulls signent un début de saison canon avec six victoires en sept matchs. De quoi leur permettre d'occuper la première place de leur conférence. « Le début de saison de l’équipe est super, non ? Nous sommes premiers à l’Est en ce moment. On a une très bonne équipe. Personne ne nous voyait à cette place aujourd’hui. On a confiance en nous et les uns envers les autres », commente-t-il.

Fier d'un Josh Giddey en pleine bourre

Tout l'enjeu étant de savoir comment il va s'intégrer à la dynamique collective en cours. Car Coby White était le meilleur marqueur de l'équipe après le transfert de Zach LaVine vers les Bulls en février dernier. Cette saison, Chicago compte parmi les attaques les plus efficaces de la ligue avec 117.2 points inscrits sur 100 possessions (3e) en misant sur une marque très répartie : six joueurs à 11 points ou plus.

Avec un très bon Josh Giddey, en quasi triple-double de moyenne à 23 points, 10 rebonds et 9 passes. « Il joue à un niveau incroyable, clairement un niveau All-Star. Je lui ai toujours dit, depuis son arrivée ici, qu’il pourrait tourner en triple-double chaque soir s’il le voulait. Je lui ai dit l’autre soir que j’étais fier de le voir jouer. Malgré tout ce qu’il a traversé dans sa carrière, il est resté fidèle à lui-même. Il s’est affirmé, il a fait taire beaucoup de détracteurs. Il faut toujours aimer ce genre d’histoires », lâche Coby White.

Alors que son coach voit en lui un « incroyable joueur d'équipe », le meneur de jeu n'imagine pas que son retour puisse perturber la bonne marche actuelle. « Mon style de jeu correspond parfaitement à celui de notre équipe. Je prends des décisions rapides. Je ne suis pas un joueur qui garde le ballon, je ne le garde pas pour moi. Je joue pour gagner. Je ne vois donc aucun problème à revenir dans l'équipe », termine-t-il.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.