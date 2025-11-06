Les Nets ont enfin ouvert leur compteur

Il y a quelques jours, les Pacers avaient remporté leur premier match de la saison face aux Warriors, qui reste d'ailleurs leur seul succès. Les pauvres troupes de Rick Carlisle, totalement plombées par les blessures, ont cette fois-ci été du mauvais côté, en laissant Brooklyn ouvrir son compteur.

Les Nets ont passé un 21-8 en début de dernier quart-temps pour filer vers la victoire, après sept défaites de suite. Ouf, le record de franchise de 18 revers d'affilée pour commencer la saison (en 2009/10) ne sera pas battu…

« Cela fait deux matches de suite qu'on ressemble à un groupe compétitif, collectif et connecté », se réjouit Jordi Fernandez. « C'est comme ça qu'on veut devenir meilleur et c'est comme ça que l'on voit notre futur, à court et long terme. Gagner commence maintenant. Se battre comme ça, c'est l'essentiel, maintenant et plus tard. »

Le travail fut facilité par les limites d'Indiana en ce moment, mais les Nets peuvent souligner les efforts de leur défense, catastrophique depuis le début de saison et qui n'a encaissé que 103 points.

« Tout se joue en défense. Il y a eu plein de formations qui n'ont pas beaucoup joué ensemble et on doit s'organiser nous-mêmes, sur le tas », indique Michael Porter Jr. « On était connecté et on a été capable de forcer des tirs difficiles », ajoute Nic Claxton. « Maintenant, on doit garder ça dans le prochain match. »

Le seul bémol de cette soirée pour les Nets, c'est la blessure de Cam Thomas. L'arrière s'est en effet blessé à l'ischio-jambier gauche, le même qui a écourté sa saison passée, dès le premier quart-temps.