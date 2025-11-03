À Brooklyn, Jordi Fernandez recherche un minimum de défense

Les Nets n’y arrivent pas. Battus 129-105 par des Sixers privés de Joel Embiid, ils affichent un inquiétant bilan (0-6). Mais au-delà du résultat, c’est l’attitude qui agace Jordi Fernandez.

« Nous en revenons toujours au même problème : un manque d'effort défensif », explique ainsi le coach de Brooklyn au New York Post. « Je n'arrive pas à faire jouer dur les gars. Je leur pose des questions : comment puis-je vous pousser à jouer vraiment à fond ? Car si c'est le cas, il faut accepter le résultat. Mais je n'accepte pas ce résultat car l'effort n'est pas là et la défense n'est pas là. Et nous perdons trop des ballons : 19 pertes de balle pour 20 points sur contre-attaque. Tant que nous n'aurons pas réglé cela, nous ne pourrons pas nous battre pour la victoire. C'est aussi simple que cela. Combien de matchs cela va-t-il prendre ? Six pour l'instant. »

Kelly Oubre Jr. a ainsi marqué 22 points dans le seul premier quart-temps, pour 29 points au total, bien aidé par une défense apathique. Et Tyrese Maxey (26 points) ainsi que Quentin Grimes (22 points) ont prolongé le supplice d’une équipe qui a laissé Philadelphie tirer à 52.1% dont 38% derrière la ligne à 3-points.

« Après chaque match, nous répétons la même chose : la défense, la défense. C'est évident », confirme Terance Mann. « Nous allons devoir nous y mettre, sinon nous continuerons à perdre. C'est ce que veut l'entraîneur, et si nous ne trouvons pas comment le faire et si nous ne sommes pas prêts à le faire, alors ça va continuer. »

Pour secouer son groupe, Jordi Fernandez a promu Tyrese Martin à la place du rookie Ben Saraf, pourtant titulaire depuis cinq matchs. Ça n'a pas vraiment aidé, mais l'Israélien a reçu le message.

« Il (Jordi Fernandez) veut que je sois plus présent en défense. Les derniers matchs, j'y ai commis quelques erreurs. C'est très important pour l'équipe. C'est même le principal. Je pense être un défenseur plus que capable. Je dois me concentrer un peu plus sur certaines possessions » conclut-il alors qu'il n'a même pas joué face aux Sixers.