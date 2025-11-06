Russell Westbrook : « En toute modestie, je suis le meilleur rebondeur chez les extérieurs de tous les temps »

Comme les absents étaient très nombreux – Zach LaVine, Domantas Sabonis, Keegan Murray, mais aussi Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green – pour cette rencontre, Russell Westbrook a pu briller de mille feux. En 35 minutes, il a compilé 23 points, 16 rebonds et 10 passes dans la victoire des Kings.

C'est son 204e triple-double en carrière, à quelques jours de fêter ses 37 printemps (le 12 novembre).

« Je lui ai demandé comment il faisait. J'ai besoin de connaître le régime qu'il adopte en dehors des parquets, ce qu'il fait l'été, ce qu'il mange. C'est fou qu'il soit capable de faire ça, de dominer à haut niveau », admire Malik Monk. « C'est un Hall of Famer. La passion, le désire avec lesquels il joue sont dingues », ajoute Doug Christie.

Après avoir vidé son sac sur son départ de Denver, Russell Westbrook a passé ses nerfs sur les Warriors, confirmant son début de saison satisfaisant avec 13.9 points, 5.9 rebonds et 5 passes de moyenne.

« Quand le ballon tombe du cercle, je vais le chercher »

« C'est une bénédiction. Je ne prends pas ce sport, cette opportunité de jouer, de me battre pour acquis. Je suis reconnaissant et chanceux de pouvoir encore jouer », déclare-t-il, non sans s'envoyer des fleurs.

Car après ses 16 rebonds le MVP 2017 est désormais le joueur extérieur avec le plus de rebonds (8 734), devant Jason Kidd (8 725). « En toute modestie, je suis le meilleur rebondeur chez les extérieurs de tous les temps. Donc quand le ballon tombe du cercle, je vais le chercher », lance-t-il.

Statistiquement, son argument se défend puisque si on regarde la différence entre le TRB% (le pourcentage de rebonds qu'un joueur récupère lorsqu'il est sur le parquet) des joueurs par rapport au TRB% moyen pour leur taille, un seul « guard » fait mieux que la moyenne de sa taille, Josh Hart, et il ne joue pas vraiment meneur/arrière…

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 6 26 39.1 37.0 64.7 1.7 3.2 4.8 4.8 2.3 1.3 1.8 0.2 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.