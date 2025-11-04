Matchs
NBA hier
Matchs
hier
BRO
MIN
IND
MIL
BOS
UTH
NYK
WAS
HOU
DAL
MEM
DET
DEN
SAC
POR
LAL
LAC
MIA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

« Let Me Be Ja », la Nike Air Force 1 met les pieds dans le plat

Publié le 4/11/2025 à 13:12 Twitter Facebook

Sneakers – Sacré timing pour la sortie du coloris « Sundial » de la Nike Air Force 1, premier d'une collection dédiée à Ja Morant, avec une tige en jaune et noir sur laquelle on peut lire “Let Me Be Ja »…

Hasard du calendrier, le retour de suspension de Ja Morant après une première altercation avec son coach Tuomas Iisalo est intervenue hier face à Detroit, soit à la veille du lancement de la capsule de la Nike Air Force 1 dédiée au meneur des Grizzlies.

On connaît le tempérament fougueux de Ja Morant, ce qui lui a régulièrement joué des tours sur le plan extrasportif ces dernières saisons. Sur le parquet, les échecs s'enchaînent également. A l'image de son retour raté cette nuit,  Ja Morant a bien du mal à passer à l'étape supérieure, celle qui aurait dû faire de lui l'un des visages de l'avenir de la NBA. Le voltigeur entend en tout cas rester le même, comme on peut le lire sur ce premier coloris « Sundial » en jaune et noir, composé des attributs habituellement présents sur la collection « Nike Ja », avec le « 12 :AM ».

La tige en cuir jaune assortie d'un « Swoosh » noir comporte en effet l'inscription « Let Me Be Ja » sur le talon et son logo sur la languette droite, comme une réponse à sa franchise suite à sa suspension !

La Nike Air Force 1 x Ja Morant « Sundial » est annoncée pour aujourd'hui aux États-Unis au prix de 125 dollars. Trois autres coloris « NY vs NY », « Denim Light Armoury Blue » et « Midnight » en collaboration avec Swarovski, en hommage à Ja Morant suivront dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes