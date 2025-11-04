« Let Me Be Ja », la Nike Air Force 1 met les pieds dans le plat

Hasard du calendrier, le retour de suspension de Ja Morant après une première altercation avec son coach Tuomas Iisalo est intervenue hier face à Detroit, soit à la veille du lancement de la capsule de la Nike Air Force 1 dédiée au meneur des Grizzlies.

On connaît le tempérament fougueux de Ja Morant, ce qui lui a régulièrement joué des tours sur le plan extrasportif ces dernières saisons. Sur le parquet, les échecs s'enchaînent également. A l'image de son retour raté cette nuit, Ja Morant a bien du mal à passer à l'étape supérieure, celle qui aurait dû faire de lui l'un des visages de l'avenir de la NBA. Le voltigeur entend en tout cas rester le même, comme on peut le lire sur ce premier coloris « Sundial » en jaune et noir, composé des attributs habituellement présents sur la collection « Nike Ja », avec le « 12 :AM ».

La tige en cuir jaune assortie d'un « Swoosh » noir comporte en effet l'inscription « Let Me Be Ja » sur le talon et son logo sur la languette droite, comme une réponse à sa franchise suite à sa suspension !

La Nike Air Force 1 x Ja Morant « Sundial » est annoncée pour aujourd'hui aux États-Unis au prix de 125 dollars. Trois autres coloris « NY vs NY », « Denim Light Armoury Blue » et « Midnight » en collaboration avec Swarovski, en hommage à Ja Morant suivront dans les semaines à venir.

