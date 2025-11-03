Shai Gilgeous-Alexander rassurant après le cambriolage de son domicile

Il termine sa réponse avec un large sourire rassurant. Interrogé à l’issue de la conférence de presse suivant la victoire du Thunder face aux Pelicans, Shai Gilgeous-Alexander a assuré que lui et ses proches allaient bien après le cambriolage survenu la semaine dernière à son domicile, dans la région d’Oklahoma City.

Le vol a eu lieu alors que le MVP en titre disputait un match à domicile. « Pour faire court, tout le monde est en sécurité, et c’est tout ce qui compte vraiment dans cette histoire. Le reste, ça va et ça vient, mais mes proches vont bien, donc je vais bien aussi. Je suis heureux, merci », a réagi le leader du Thunder.

La police de Nichols Hills, qui enquête sur ce cambriolage depuis plusieurs jours, n’a pas communiqué de nouvelles informations concernant cette affaire. Les agents étaient intervenus vers 19h45 jeudi dernier, à la suite d’un signalement de cambriolage au domicile du joueur, alors que le Thunder affrontait les Wizards à domicile. Les chaînes d’information locales d’Oklahoma City ont montré des images de la police présente sur les lieux.

Aucune arrestation

« Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais rien ne laisse penser que le public soit en danger », avaient précisé les autorités. Aucun détail n’a été fourni sur les biens dérobés dans cette maison estimée à environ 4 millions de dollars.

Ce cambriolage s’inscrit dans une série de vols visant ces derniers mois des athlètes professionnels aux États-Unis, parmi lesquels Patrick Mahomes, Travis Kelce et Joe Burrow (NFL), Evgeni Malkin (NHL) ou encore Luka Doncic (NBA). Ces domiciles sont ciblés pour les biens de valeur que l’on suppose s’y trouver.

Les forces de l’ordre ont déjà alerté les ligues sportives : les cambrioleurs agissent fréquemment les jours de match, conscients que les joueurs sont absents. En novembre 2024, après une multiplication de ces affaires, la NBA avait d’ailleurs recommandé à ses joueurs de renforcer la sécurité de leurs résidences.