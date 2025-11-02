Bien récupérer, l’autre défi de Victor Wembanyama

Après s'être emparés d'un record de franchise, les Spurs de Victor Wembanyama ont la possibilité ce dimanche soir de l'améliorer avec une 6e victoire en six rencontres. “Wemby” sera en tenue face aux Suns, et ce sera donc son 6e match en moins de 15 jours. Après huit mois sans jouer, le Français joue le meilleur basket de sa jeune carrière avec 30,2 points, 14,6 rebonds et 4,8 contres de moyenne.

Ce sont des stats dignes d'un Shaquille O'Neal ou d'un David Robinson. Ce sont des stats de MVP, mais pas question de se griller aussi tôt dans la saison, et il assure que sa priorité est de bien récupérer après chaque rencontre.

Un jeu de plus en plus rapide

« Oui, bien sûr, parce que c’est pour ça que les joueurs très sollicités se blessent plus souvent que les autres », répond-il à propos de cette phase de récupération. « Ils doivent prendre encore plus soin de leur récupération, parce que plus tu fais de choses, plus tu sollicites de muscles et de parties du corps qui deviennent douloureuses ou tendues. Donc c’est encore plus important. Mais pour nous tous, on progresse aussi dans ce domaine. »

Et c'est d'autant plus important que le jeu NBA mise de plus en plus sur la vitesse, comme ce fut le cas face au Heat qui a effectué sa révolution. « Il a posé énormément d’écrans et s'est ouvert vers le panier », a expliqué l’entraîneur des Spurs, Mitch Johnson. « Et la cadence à laquelle ils jouent est infernale, donc le jeu ne s’arrêtait presque jamais. C’était un match physique des deux côtés, dans le bon sens du terme. »

Résultat, le successeur de Gregg Popovich a distingué des signes de fatigue chez son leader. « On a clairement vu qu’il était fatigué dans le quatrième quart-temps, et c’était justifié, donc on l’a sorti pendant deux minutes. Mais il est revenu, il a terminé le match, et je trouve ça remarquable. »

Les conseils du Shaq

Meilleur contreur et rebondeur de la NBA, Wembanyama pourrait suivre les conseils de Shaquille O'Neal, interrogé cette semaine sur le superbe début de saison des Spurs.

“Je lui dirais de gérer son rythme” répond le Shaq quand on lui demande s'il a un conseil à donner au jeune pivot de San Antonio. “Phil Jackson, et je ne sais pas comment il faisait, mais pendant les trois années où on a gagné d’affilée, il venait parfois me dire : « Hé, repose-toi pour ces deux matchs. J’ai besoin que tu te reposes. Pas de soirées, pas de clips de rap, pas de pubs. Juste du repos. Mais quand tu reviens, je veux que tu mettes 40 points de moyenne. » Phil faisait du super boulot pour gérer mon temps de jeu et mes blessures. (…) Donc Wemby doit faire pareil : si jamais il a une petite blessure, il doit se permettre de prendre une ou deux semaines de repos. S’ils perdent un ou deux matchs, ce n’est pas grave. Le plus important, c’est d’avoir l’avantage du terrain. Cela ne sert à rien d’essayer de finir avec un bilan de 72v–9d tout en jouant blessé. Il faut être le plus frais possible pour les playoffs.”