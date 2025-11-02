Aaron Nesmith lance sa saison avec son record en carrière

Ce premier succès des Pacers face aux Warriors est, avant tout, une victoire collective. Pascal Siakam a assuré du haut de ses 27 points et Quenton Jackson a su organiser le jeu avec ses dix passes décisives sans la moindre perte de balle tout en étant décisif en fin de rencontre. Toutefois, celui qui s’est le plus démarqué lors de cet affrontement, c’est Aaron Nesmith, auteur de 31 points, son record en carrière, à 10/19 au tir et 5/11 de loin.

Dès le début du match, c’est lui qui lance les Pacers en ouvrant le score grâce à un tir de loin. En première mi-temps, il marche sur l’eau avec 18 points dont quatre tirs derrière l’arc.

“Aaron restera Aaron”, rappelle Pascal Siakam. “Il va continuer de jouer dur quoi qu’il arrive. Bien sûr, ça fait du bien de le voir mettre ses tirs. Il avait la main chaude et nous avons continué de le chercher. Il a mis des tirs compliqués et il nous a maintenus dans le match.”

La mire enfin réglée

En seconde période, l’ancien Celtic se montre avec cinq points de suite dont sa cinquième et dernière flèche longue distance de la soirée pour redonner l’avantage aux Pacers dans le troisième quart-temps. Dans le reste de la rencontre, il laisse ses coéquipiers briller, même s'il inscrit quatre points dans le dernier acte pour atteindre la barre des 30 unités pour la troisième fois de sa carrière.

Avec un 10/19 au tir et un 5/11 de loin, Aaron Nesmith sort une prestation réussie qui contraste avec le début de saison compliqué qu’il connaissait jusqu’ici. Sur les cinq premiers matchs de cette campagne 2025/26, l’ailier avait manqué d’adresse et n’affichait que 29% de réussite au tir (18/62) et 34% de loin (13/38).

“Les shooteurs vont continuer de tirer”, rappelle Rick Carlisle. “Ce qui s’est passé avant importe peu. Les meilleurs ont la mémoire courte et tout ce qui importe, c’est ce qui se passe maintenant et ce qui va arriver ensuite. Il a été phénoménal et ce n’est pas uniquement grâce à son tir. Il passe un cap et il a un rôle plus important avec davantage de responsabilités.”

Ce lundi, Aaron Nesmith aura l’occasion de confirmer qu’il a bel et bien retrouvé de l’adresse lors de la réception des Bucks.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 28 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 25 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0 2025-26 IND 6 32 34.6 36.7 66.7 1.2 3.3 4.5 1.0 2.3 0.2 0.5 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.