Robert Williams III : « Le jeu m’avait tellement manqué… »

61. C'était le nombre de matches disputés en 2021/22 par Robert Williams III, sous les couleurs des Celtics. Cette année-là, il avait carrément terminé dans le deuxième meilleur cinq défensif de la saison. 61, c'est aussi le nombre de matches qu'il a disputés depuis cette saison-là, dont seulement 26 en deux ans depuis son transfert aux Blazers.

C'est dire si sa rentrée, vendredi soir, était un événement, et tout s'est bien passé avec un bon passage en sortie de banc, et surtout une victoire au bout face aux Nuggets.

« Rob a été excellent », estime Deni Avdija. « Il nous avait manqué sur le terrain. Il a une grosse présence dans la raquette, il contre, il attrape les alley-oops. Il est très athlétique, très compétitif. On espère juste qu’il restera en bonne santé, car on a vraiment besoin de lui. C’est super de le revoir. »

Evidemment soumis à une limitation de temps de jeu, l'ancien Celtic n’a joué que 11 minutes, suffisant pour compiler 4 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 passe. « Le jeu m’avait tellement manqué… Ça me fait juste du bien d’être là… Bien sûr, la victoire est importante, mais surtout la manière avec laquelle on a joué dans le money time. C’est facile de bien jouer pendant 40 minutes, mais se concentrer dans les moments décisifs, c’est l'important. »

Un autre profil de pivot

Pour son premier match depuis le mois de février, Robert Williams III n’a pas perdu de temps puisqu'il a inscrit son premier panier moins de deux minutes après son entrée en jeu, dans le premier quart-temps. Ensuite, on l'a vu capter trois rebonds offensifs, délivré une passe décisive pour Toumani Camara, auteur d’un petit « floater ». Il a aussi contré un tir de Peyton Watson dans le troisième quart-temps, pour provoquer une violation des 24 secondes pour Denver. Sans oublier un alley-oop avec Jrue Holiday, qu'il n'avait pas connu aux Celtics.

« J'essaie juste de représenter un autre type de défi pour les intérieurs adverses », explique-t-il à propos de son rôle. « On a (Donovan) Clingan et (Yang) Hansen, deux gars de plus de 2m13, donc je dois être plus polyvalent, faire bouger les intérieurs, couper davantage… »

Une mobilité qui sera intéressante pour jouer dans le dos des défenseurs, mais aussi en défense sur les aides. « Pour moi, c’est l’un des meilleurs pivots défensifs de la ligue », lâche Kris Murray, l'ailier des Blazers. « Quand il est en forme, tout s’améliore. Avec lui et Clingan dans la raquette, c’est compliqué pour les adversaires. Et juste le fait de l’avoir de retour, c’est une bouffée d’air frais — pour le vestiaire et pour l’énergie qu’il apporte chaque jour. »