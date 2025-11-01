Avec son lancer-franc réussi, Jerami Grant a bien failli tout gâcher…

Il reste 1.4 seconde à jouer au MODA Center. Alors qu'on pensait se diriger tout droit vers une prolongation entre les Blazers et les Nuggets, les arbitres sifflent un contact sur Jerami Grant. La vidéo confirme leur décision, et voilà l'ailier de Portland sur la ligne de réparation. A 107-107, son choix est clair : mettre le premier, et balancer le second pour que les Nuggets n'aient pas le temps d'effectuer un tir. Face à son ancienne formation, il met le premier, et il balance une brique sur le second. Sauf que ça rentre avec la planche !

Résultat : les Nuggets ont la possibilité d'effectuer la remise en jeu, et c'est suffisant pour Aaron Gordon pour trouver Nikola Jokic sur la ligne des lancers-francs adverse pour un tir à la sirène. Le ballon tape le cercle, puis ressort. Les Blazers se précipitent, hilares, vers Jerami Grant qui leur offre la victoire, tout en leur faisant une belle frayeur. « D’abord, c'est spécial parce qu’on a gagné » réagit Deni Avdija. « Ensuite, Jeremy a été énorme, il a mis ses lancers francs, il a été solide dans le money time. J’étais juste heureux, heureux qu’on ait gagné. »

Pour les jeunes Blazers, cette NBA Cup est l'occasion de gagner quelque chose, et de prendre confiance face à de grosses cylindrées. « Il y a une belle récompense à la clé, et on sait que notre groupe est relevé, avec beaucoup d’équipes qu’on veut battre et avec qui on pense pouvoir rivaliser » explique Kris Murray. « Cette compétition ajoute une intensité différente à ce genre de matchs. Ce sont des rencontres très compétitives. »

Le « groupe de la mort »

Dans le Groupe C de cette NBA Cup, les Blazers vont batailler avec les Nuggets donc, mais aussi les Warriors, les Spurs et les Rockets ! « Ce nom est amusant, mais c'est mérité » poursuit Kris Murray quand on lui parle de « groupe de la mort ». « C’est cool d’avoir l’opportunité d’affronter quatre des meilleures équipes de la ligue à mon avis. Obtenir cette première victoire, c’est énorme. On veut vraiment mettre Portland sur la carte cette saison, et je pense qu’on l’a bien montré ce soir. »

Ce que retient Deni Avdija, c'est que les Blazers restent sur deux victoires obtenues dans les dernières secondes, et c'est formateur.

« On se sent plus confiants. On a plus d’expérience maintenant, on se connaît mieux entre nous, on sait comment gérer les fins de match. On reste une jeune équipe, donc ce n’est pas facile. On ne sera pas parfaits à chaque fois — on en perdra, on en gagnera — mais on progresse, on s’améliore, et c’est ce qui compte. »