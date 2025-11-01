Malgré deux balles de match, ce n’est pas passé pour les Sixers

La pièce ne peut pas toujours retomber du bon côté. Pour les Sixers, lors des quatre premiers matches, le scénario a toujours tourné dans le bon sens. La preuve encore face aux Wizards, où Tyrese Maxey et sa bande ont remonté un écart de 16 points en dernier quart-temps avant de s'imposer en prolongation.

Face aux Celtics, même logique, avec déjà 15 points de retard en premier quart-temps, puis 24 dans le deuxième. « Il faut souligner leur performance. Ils ont commencé fort, en étant agressif. On s'est fait bousculer », constate Nick Nurse. Le coach ajoute que ses joueurs ont réagi « à cinq minutes de la mi-temps ».

Jaylen Brown et ses coéquipiers ont imposé leur volonté au rebond et profité des espaces pour faire mal. « On n'était pas dedans sur le porteur du ballon, on n'était pas agressif comme dans les derniers matches », regrette Tyrese Maxey. « On a mal démarré et après on s'est réveillé. On a gagné les trois derniers quart-temps et c'est bien. »

« Ce groupe a les qualités pour être une équipe qui gagne »

Mieux que ça, les Sixers ont eu deux balles de match, sans parvenir à en convertir une seule. La première, pour Tyrese Maxey, et la seconde pour Joel Embiid. Mais si le premier a eu un bon tir, on ne peut pas dire ça du second, obligé de déclencher avec précipitation à 3-pts.

« C'est catastrophique parce que j'ai eu, quoi, 0.5 seconde ? Un truc comme ça. J'ai simplement balancé la balle », se lamente le pivot (20 points) qui s'est retrouvé avec le ballon dans les mains et n'a pas eu le temps de dégainer avant le buzzer final.

Alors que retenir de cette défaite face aux Celtics : ce premier revers de la saison, après quatre succès d'affilée, ou bien les efforts pour revenir et s'offrir une chance de gagner ?

« On a joué dur. Je le sais, je l'ai vu », répond le MVP 2023. « Ce groupe a les qualités pour être une équipe qui gagne. On doit le montrer. On l'a fait en seconde période dans ce match. On peut construire là-dessus. On doit seulement être plus constant. »