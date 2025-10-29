Tyrese Maxey, le symbole de Sixers renversants

Non content d'inscrire son nom à côté de celui de Wilt Chamberlain avec 150 points inscrits après quatre matches, Tyrese Maxey s'impose clairement comme le nouveau leader des Sixers, et cette nuit, meneur All-Star a montré l'exemple en haussant son niveau de jeu pour renverser les Wizards. À l'arrivée, une perf' à 39 points et 10 passes pour défendre cette épatante invincibilité.

Menés de 19 points en cours de partie, et encore de 13 points à cinq minutes de la fin, les Sixers ont grignoté leur retard pour arracher la prolongation, et ensuite porter le coup de grâce dans les cinq minutes supplémentaires.

En bon leader, et alors que Joel Embiid restait assis après avoir épuisé son quota de minutes, Tyrese Maxey va inscrire 23 de ses 39 points entre le quatrième quart-temps et la prolongation. Le tout épaulé par un Quentin Grimes encore décisif par ses 3-points.

« On s’était dit que si on ramenait l’écart à -10, on trouverait un moyen de gagner » raconte Tyrese Maxey à propos du « money time ». « On a ramené l'écart à -10, et on a trouvé un moyen de gagner. »

Attention au temps de jeu…

Pour Nick Nurse, son groupe fait preuve d'une grande résilience depuis le début de saison, à l'image de ce succès arraché en back-to-back, à l'extérieur. Pour Tyrese Maxey, c'est l'identité même de ce groupe.

« Cela démontre que nous sommes solides », répond-il lorsqu'on l'interroge sur cette capacité à revenir dans les matches. « Mais nous ne voulons pas que ça devienne une habitude. Cela montre tout de même que nous sommes durs, résilients et franchement que nous sommes en forme ! Parce qu'on est capable de jouer de cette manière, de revenir au score, et de le faire à plusieurs reprises, comme aller en prolongation lors d’un second match consécutif et tout de même arracher la victoire. »

Sauf que le revers de la médaille, c'est que ce même Tyrese Maxey a joué 47 minutes un soir de back-to-back, et que lui et VJ Edgecombe jouent beaucoup. Beaucoup trop même, et il va falloir trouver un moyen de les ménager.

« Nous essayons encore de trouver des solutions, et ce n’est pas facile, » se défend Nick Nurse. « D’une certaine manière, nous essayons de tenir le coup jusqu’à ce que certains joueurs reviennent. Quand nous récupérerons (Jared) McCain, nous l’intégrerons dans la rotation des arrières, et cela aidera à mieux gérer les minutes. Nous attendons de voir si nous pouvons récupérer d’autres joueurs. En attendant, nous devons nous donner à fond. »