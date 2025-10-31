John Wall également consultant pour les matchs des Wizards

Retraité depuis le mois d’août, John Wall se lance dans une nouvelle aventure après sa carrière sur les parquets. Et en plus de son rôle de consultant pour Prime Video, l’ancien meneur All-Star rejoint désormais Monumental Sports Network pour couvrir certains matchs des Wizards.

Une franchise qu’il connaît parfaitement pour y avoir évolué entre 2010 et 2020, avec des moyennes de 19 points, 9.2 passes et 4.3 rebonds sur ses neuf saisons à Washington. Il a mené l’équipe aux playoffs à quatre reprises, atteignant trois demi-finales de conférence, avant que les blessures ne viennent ralentir sa fin de parcours à DC.

John Wall interviendra en plateau sur une quinzaine de rencontres des Wizards, en avant et après-match. Ses débuts sur Monumental Sports Network sont programmés pour le 8 novembre, lors de la réception des Mavs.

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.