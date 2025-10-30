Première sortie de référence pour Cade Cunningham

« Mon dernier match fut mauvais. Je voulais répondre pour mon équipe et faire mieux. » Telle était la mission de Cade Cunningham face à Orlando après sa contre-performance face à la défense physique des Cavaliers, durant laquelle il fut maladroit et incapable de faire la différence.

Le leader des Pistons a réussi à rebondir, en profitant largement d'une équipe d'Orlando qui a perdu son tranchant pour défendre, en compilant 30 points à 50% de réussite au shoot, 10 passes, 6 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. Sans perdre, en plus, un seul ballon. C'est de loin sa meilleure sortie de la saison.

« Il a trouvé des positions où il pouvait attaquer et ne pas être bloqué dans le trafic, en restant éloigné de trop de défenseurs », remarque son coach JB Bickerstaff. « Il a davantage trouvé de situations d'isolation et pas toujours en pick-and-roll. C'est bien pour lui. Il n'est pas Cade Cunningham par hasard et on a de la chance de l'avoir. »

Avec un affreux 1/7 à 3-pts (comme contre les Cavaliers), le All-Star doit encore régler la mire derrière la ligne, mais pour le reste, son agressivité, son efficacité vers le cercle ont été bonnes face au Magic.

« Beaucoup de choses », répond-il quand on lui demande ce qui a fonctionné en seconde période (19 unités). « Mon équipe m'a aidé, en me faisant de bons écrans, en écartant le jeu. Notre attaque était bien plus efficace. J'avais le bon état d'esprit et mes coéquipiers m'ont poussé, ce qui fut important pour moi. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 70 35 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 5 35 39.6 24.2 81.8 1.2 4.4 5.6 8.2 3.6 0.8 4.4 1.2 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.