Cade Cunningham bousculé par la défense des Cavaliers

Les Cavaliers ont mis quelques minutes à imposer leur défense aux Pistons. Presque l'intégralité du premier quart-temps, au moment où les premières rotations ont fait leur effet, avec les rentrées de Dean Wade, Craig Porter Jr. et Jaylon Tyson. Dès lors, Cade Cunningham et ses coéquipiers entrent dans un tunnel et pendant dix minutes, ils sont privés de paniers !

Le meneur de jeu de Detroit a particulièrement souffert face à l'impact physique de De’Andre Hunter, face à ses longs bras. « Il va chercher les joueurs sur tout terrain », glisse Donovan Mitchell sur son coéquipier. « Ce sont des bons adversaires pour lui. Il est tellement puissant qu'on ne peut pas l'écarter », analyse Kenny Atkinson.

Dans la défaite des siens, Cade Cunningham a terminé avec seulement 12 points à 3/14 au shoot et 5 ballons perdus. Il voulait mieux gérer la pression défensive mais a encore été brouillon, voire méconnaissable. Peut-être à cause de pépins à la hanche, mais aussi au visage, après un choc avec Neemias Queta contre Boston.

La défense de Cleveland monte en puissance

En tout cas, il n'a jamais pesé sur la rencontre, passant presque vingt minutes sans inscrire un simple panier.

Clairement, quand il manque de liberté et d'espaces, le leader des Pistons perd en impact et face à une défense comme celle de Cleveland, ça ne pardonne pas.

« On ne peut pas passer à côté », assure Jarrett Allen sur la dimension physique des rencontres. « Il faut être prêt chaque fois qu'ils viennent dans la raquette, pour répondre. »

Après le succès contre les Nets puis celui face aux Bucks, mais alors que Giannis Antetokounmpo avait écrasé le secteur intérieur avec 40 points, c'est une performance bien plus réussie sur la star adverse ainsi qu'une troisième victoire de suite pour les troupes de Kenny Atkinson.

« On le voit, Brooklyn, Milwaukee et maintenant Detroit, on a répondu, de manière progressive », juge Donovan Mitchell. « On n'a pas tout réglé contre les Bucks, mais dans cette rencontre, on a répondu à l'appel. Pour un second match en deux jours, c'est ce qu'on veut faire. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 70 35 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 4 35 36.1 26.9 78.6 1.2 4.2 5.5 7.8 4.0 0.2 5.5 0.8 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.