Patient, GG Jackson attend son tour à Memphis

Surprenant rookie des Grizzlies il y a deux ans, capable de flirter avec les 15 points de moyenne à seulement 19 ans, lorsque Ja Morant, Jaren Jackson Jr. ou encore Desmond Bane accumulaient les blessures, GG Jackson est depuis rentré dans le rang.

Il faut dire que la rotation de Memphis n'est plus autant affaiblie qu'avant et, pour ne rien arranger, il a aussi passé de longues semaines à l'infirmerie en 2024/25. Entre temps, l'identité de son coach a changé sur le banc et c'est maintenant Tuomas Iisalo qu'il doit séduire dans le Tennessee.

« GG est toujours très précieux pour nous » assurait pourtant son entraîneur, en présaison. « C'est facile d'oublier qu'il est encore le joueur le plus jeune de notre effectif, alors qu'il en est déjà à sa troisième année chez les pros. Il a travaillé extrêmement dur pendant tout l'été, il cherche à devenir un joueur plus complet et il avance dans la bonne direction. »

Accepter son sort et peser différemment

Comme le souligne Tuomas Iisalo, GG Jackson n'a pas encore fêté ses 21 ans, mais il possède déjà une belle expérience de la NBA. Sachant, par exemple, qu'une saison est longue et qu'une opportunité pourrait vite arriver…

« J'ai la sensation d'avoir déjà dépassé le stade où je me prenais trop la tête… » relativise-t-il concernant son temps de jeu, passé de 26 à 16 puis 9 minutes. « La saison dernière, j'aurais sans doute été en train de jouer avec mes ongles sur le banc, mais je me concentre maintenant sur ce que je peux contrôler. »

Après une semaine de compétition, GG Jackson n'a disputé que deux matchs (pour 2.5 points de moyenne), mais il cherche à se faire une place autrement dans la rotation des Grizzlies. Peser davantage en défense pourrait, déjà, augmenter son nombre de minutes.

« J'aime la façon dont je joue. Je ne me prends pas beaucoup de points sur la tête et j'ai l'impression d'avoir vraiment passé un cap en défense. Mais pas de là à dire que je suis devenu élite dans le domaine, ou quelque chose du genre » déclare le 45e choix de la Draft 2023.

Attaquant naturel, GG Jackson n'a pas non plus manqué de plaire à Tuomas Iisalo en présaison, celui-ci constatant des progrès dans son jeu et au niveau de sa régularité, après l'avoir pris en main… en Summer League.

« On peut voir tout son potentiel lors de soirées comme celle-ci [le dernier match de présaison gagné contre Miami, ndlr], quand il met tous les ingrédients en place, et j'ai le sentiment que ces séquences deviennent de plus en plus longues au fil des matchs » appréciait le technicien finlandais.

G.G. Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6 2024-25 MEM 29 16 37.2 33.7 72.5 0.9 2.2 3.2 1.0 1.0 0.4 1.1 0.2 7.2 2025-26 MEM 2 9 28.6 0.0 50.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.