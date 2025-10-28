Pour Trae Young, c’est l’heure de vérité avec les Hawks

Éligible depuis quelque temps à une prolongation de contrat, Trae Young n’a pourtant rien signé avec les Hawks et le meneur All-Star va devoir prouver qu’il peut porter cette équipe d’Atlanta vers les sommets d’une conférence Est très ouverte, suite notamment aux blessures de Tyrese Haliburton à Indiana et de Jayson Tatum à Boston.

« Il a vraiment passé un cap en matière de leadership » constatait Onyeka Okongwu durant le camp d'entraînement. « Il essaie de galvaniser tout le monde. Nous avons vraiment une jeune équipe alors il essaye d’être celui qui guide les jeunes et qui parle au nom des gars dans le vestiaire. »

Au-delà de la présence vocale de Trae Young dans le vestiaire, les Hawks vont avoir besoin de résultats pour confirmer leur mariage avec le meneur de 27 ans.

Le « front office » s’est ainsi activé durant l’été avec les arrivées de Nickeil Alexander-Walker ou Luke Kennard, mais surtout celle de Kristaps Porzingis. Le Letton arrive à Atlanta pour que Trae Young ait moins de responsabilités en attaque, ce qui devrait permettre aux Hawks d’avoir des schémas offensifs plus diversifiés.

Un renfort de taille avec Kristaps Porzingis

Pour s’intégrer dans sa nouvelle équipe, l’ancien intérieur des Celtics veut s’appuyer sur l’expérience qu’il a vécue à Dallas aux côtés de Luka Doncic.

« Pour être franc, ils font tous les deux la même chose, mais leur physique est différent » a remarqué Kristaps Porzingis. « Ce sont des experts quand il faut lire le jeu et anticiper ce qui va arriver. Mon expérience avec Luka va vraiment m’aider. J’ai pu parler avec Trae de ce qu’il apprécie, de là où il aime recevoir la balle et comment je peux l’aider à lui rendre la vie plus facile. »

« Je pense que vous allez voir toutes les choses que je peux faire avec un gars qui joue en pick-and-pop et qui peut étirer le jeu » souligne Trae Young. « Cette année, je devrais avoir plus de tirs en catch-and-shoot, quelque chose que beaucoup de personnes pensent que je suis incapable de faire. »

La victoire comme juge de paix

Pour aider les Hawks à obtenir le meilleur bilan possible, Trae Young se dit prêt à marquer moins pour laisser ses coéquipiers briller. Une philosophie déjà aperçue la saison dernière, un exercice au cours duquel le meneur d’Atlanta a vu sa moyenne de points passer sous la barre des 25 points, une première depuis sa saison rookie.

« Je suis prêt à abandonner le ballon, mais pour cela il faut que vous ayez des coéquipiers qui veulent créer du jeu et qui peuvent attirer l’attention quand ils ont le ballon entre les mains » explique Trae Young. « Je pense que c’est ce que nous avons maintenant. »

Avec le retour de Jalen Johnson qui ne cesse de monter en puissance saison après saison, l’arrivée de Kristaps Porzingis et un jeune noyau de joueurs porté par Zaccharie Risacher ou Dyson Daniels, les Hawks ont de sérieux éléments pour éviter le « play-in » et enfin passer un tour de playoffs. Et ainsi valider la suite de leur aventure avec Trae Young aux commandes ?

L'intéressé est en effet bien conscient que ce ne sont pas ses droits de réponse à Patrick Beverley qui changeront sa réputation de joueur doué mais incapable de fédérer autour de lui. Mais bien les victoires.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 4 33 36.4 19.2 83.3 0.0 2.2 2.2 9.5 2.0 1.0 2.2 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.