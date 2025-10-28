Matchs
Invaincus, les Bulls profitent à fond de joueurs en quête de contrat

Chicago confirme son départ parfait avec sa victoire sur les Hawks, grâce à huit joueurs à 10 points ou plus.

bullsDu jamais vu depuis 2021 à Chicago ! Les Bulls n'avaient plus démarré une saison régulière avec trois victoires en autant de matchs disputés depuis quatre ans. Les hommes de Billy Donovan ont atteint ce quota en repoussant les Hawks la nuit passée.

En appliquant une formule déjà utilisée lors des deux précédentes sorties : s'appuyer sur une quantité de ressources. Tous les membres du cinq majeur ont terminé avec 10 points ou plus, tout comme trois joueurs sortis du banc. Dont le meilleur marqueur de la formation, Ayo Dosunmu, avec ses 21 points.

« Et on n'a même pas encore récupéré Coby (White) et Zach (Collins) », souligne Kevin Huerter (15 points) avec un sourire en coin, pour mieux souligner la marge de manœuvre dont disposerait encore sa formation. En attendant, l'arrière shooteur de l'équipe estime que leur coach a trouvé un début de bonne méthode.

« Si on continue à jouer à ce rythme, avec des joueurs frais qui entrent et sortent, on peut épuiser les équipes. [Billy Donovan nous a] parlé de notre identité pendant la présaison, et tout le monde a compris non seulement que nous avions de la profondeur, mais qu’on pouvait compter sur cette profondeur », développe Kevin Huerter.

Un effet fins de contrats ?

Après trois rencontres, pas moins de six joueurs tournent à 13 points ou plus, dont le leader offensif attendu, Nikola Vucevic avec 20 points de moyenne et auteur de 17 points et 17 rebonds face à Atlanta. L'explication, au-delà de la bonne alchimie constatée dans le vestiaire par Billy Donovan ? « On a aussi beaucoup de joueurs qui entament la dernière année de leur contrat », note le coach.

À raison, car plus de la moitié des cadres de l'équipe sont concernés et seront « free agent » l'été prochain : Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White, Ayo Dosunmu…

« Ce sont des compétiteurs. Comme tout joueur à ce niveau, ils veulent certainement se montrer. Parfois, différentes situations créent différentes opportunités pour les joueurs, mais je ressens qu’il y a un certain niveau où ces gars sentent qu’ils doivent vraiment se dépasser et prouver leur valeur », constate le coach.

Parmi les rares équipes encore invaincues avec le Thunder, les Spurs et les Sixers, Chicago va accueillir les Kings, mercredi, dans les meilleures dispositions possibles.

« On doit vraiment maintenir cet état d’esprit, car c’est nécessaire. C’est important », vise Billy Donovan.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 42 34.1 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 2.9 0.9 0.2 1.5 24.0
Coby White 74 33.1 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.4 0.9 0.2 2.1 20.4
Nikola Vucevic 73 31.2 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 1.6 0.8 0.7 2.2 18.5
Josh Giddey 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 2.9 1.2 0.6 1.7 14.6
Kevin Huerter 26 30.0 43.9 37.6 71.4 0.4 2.8 3.3 3.2 1.2 1.2 0.3 2.0 13.2
Ayo Dosunmu 46 30.3 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 1.5 0.9 0.4 2.3 12.3
Tre Jones 18 25.3 57.2 50.0 88.2 0.9 2.3 3.2 4.9 0.8 1.1 0.3 1.2 11.5
Patrick Williams 63 25.0 39.7 35.3 72.3 0.7 3.1 3.8 2.0 1.4 0.8 0.5 1.4 9.0
Matas Buzelis 80 18.9 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 0.9 0.4 0.9 1.6 8.6
Zach Collins 28 19.7 54.1 30.0 88.4 2.3 4.4 6.7 2.1 1.3 0.5 0.5 2.2 8.6
Jalen Smith 64 15.0 46.6 32.4 80.9 1.4 4.2 5.6 1.0 0.6 0.3 0.7 1.5 8.2
Lonzo Ball 35 22.2 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.2 1.3 0.5 1.6 7.6
Torrey Craig 9 12.5 48.9 42.9 75.0 0.9 1.9 2.8 0.6 0.0 0.2 0.1 1.7 6.9
Talen Horton-tucker 58 12.5 45.7 33.6 73.5 0.3 1.4 1.7 1.4 0.7 0.4 0.2 1.0 6.5
Julian Phillips 79 14.2 44.6 32.7 78.9 0.8 1.3 2.1 0.5 0.3 0.5 0.3 1.4 4.6
Dalen Terry 73 13.5 44.8 35.6 71.0 0.5 1.2 1.7 1.3 0.7 0.6 0.2 1.6 4.5
Jevon Carter 36 8.9 37.7 33.3 80.0 0.1 1.0 1.1 1.1 0.3 0.4 0.1 0.4 4.3
Chris Duarte 17 4.4 46.2 40.0 75.0 0.3 0.9 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.4 2.1
Adama Sanogo 4 5.4 57.1 0.0 0.0 1.3 0.3 1.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 2.0
Jahmir Young 6 4.9 80.0 50.0 100.0 0.2 0.3 0.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.3 1.8
E.j. Liddell 12 4.4 53.3 30.0 100.0 0.3 0.5 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 0.9 1.8
Emanuel Miller 6 4.1 50.0 0.0 100.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 1.7

Par Samuel Hauraix
