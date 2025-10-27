Les Wolves plongent le Target Center dans le noir pour un effet « théâtre »

Les Wolves ne se sont pas contentés de ramener les sapins sur leurs maillots, face à Indiana. Le premier match de la saison à domicile a permis aux fans de Minnesota de constater quelques changements dans l'ambiance visuelle du Target Center. L'éclairage de l'enceinte, la deuxième plus ancienne de la ligue, a été entièrement repensé par les nouveaux propriétaires, Marc Lore et Alex Rodriguez, pour offrir une expérience mémorable aux fans. Le rendu est réussi, et n’est pas sans rappeler certaines salles NBA emblématiques.

Jusqu'à présent assez « lumineuse », surtout autour du parquet, la salle est désormais davantage plongée dans le noir, pour mieux concentrer tous les projecteurs sur le terrain et ses acteurs.

« Cette nouvelle conception de l’éclairage améliore l’ambiance d’un grand match tout en préservant le lien étroit entre l’équipe et nos supporters, apportant de l’énergie, de l'attention et un sens du spectacle à chaque match des Timberwolves et des Lynx » décrivent les dirigeants des deux franchises de Minnesota dans un communiqué. Le jeu devient comme une scène, mise en lumière par 83 nouveaux éléments lumineux. « C'était incroyable, tellement cool » a apprécié Julius Randle après la rencontre. « Cela m'a rappelé mes années au Staples Center. Merci aux propriétaires pour avoir fait ce changement. Ce sera comme ça à chaque match ? »

L'ancien des Lakers a hâte de retrouver cette nouvelle ambiance, qui lui rappelle donc ses débuts avec Los Angeles. Et il n'est pas le seul à ressentir comme un air de Californie dans cette nouvelle version du Target Center.

« C'est génial, àa me rappelle L.A. ou le Madison Square Garden. » s'est enthousiasmé Jaylen Clark. « C'était compliqué de voir où étaient ma mère et ma petite amie en tribunes mais j'adore cette atmosphère. »

« Ici, les gens sont vraiment à fond, c'est dans leurs veines »

Pour l'arrière, ces changements contribuent à augmenter l'attrait autour de Minnesota, pas un aussi gros marché ni un nom aussi clinquant que les plus grandes villes du pays, mais une ville où l'engouement pour le sport est réel.

« Minnesota est fantastique, j'en parlerai à tout le monde quand je rentrerai en Californie » a insisté le natif de Riverside, en banlieue de Los Angeles, et ancien joueur de UCLA à l'université. « Quand j'étais jeune, Minnesota c'était, vous voyez au milieu de la carte… Mais je vais leur dire qu'on s'investit vraiment dans le sport ici. À Los Angeles, vous voyez comment les choses sont, vous venez pour le spectacle et puis vous rentrez à la maison. Ici, les gens sont vraiment à fond, c'est dans leurs veines. »

Ce soutien et cette ambiance « de théâtre » ont permis aux Wolves de s'en sortir contre d'accrocheurs Pacers, malgré la blessure d'Anthony Edwards en cours de rencontre.