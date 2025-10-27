La mission de Tre Jones : maintenir en vie le rôle de meneur de jeu

Alors que certaines franchises évoluent sans véritable meneur de jeu, et que d'autres misent plutôt sur des scoreurs au poste 1, les Bulls ont attaqué la saison avec un vrai meneur de jeu, « à l'ancienne ». Coby White à l'infirmerie, Billy Donovan a choisi d'associer Tre Jones à Josh Giddey, et pour l'instant, la formule fonctionne bien.

« Je l’ai tout de suite su, et je l’ai dit dès l’année dernière à propos de Tre : il a ce petit truc en plus, aucun doute là-dessus, » confie le coach de Chicago, à propos de l'ancien meneur des Spurs. « C’est un vrai gagneur, un compétiteur né. C’est aussi une personne formidable, un coéquipier exemplaire, et un plaisir à côtoyer. Regardez son sourire — c’est le même gars, jour après jour. »

Prolongé cet été pour trois ans, Tre Jones tourne à 12.5 points, 8 passes décisives et 4 interceptions de moyenne, et les Bulls font partie du club très fermé des équipes encore invaincues, avec les Sixers, les Spurs et le Thunder. Que pense-t-il de cette étiquette de « meneur à l'ancienne » ?

« C'est vrai que le basket devient un peu sans poste fixe, » admet-il. « Mais j’essaie de maintenir en vie le rôle de meneur de jeu, surtout avec ma taille. Je ne pense pas que ce poste disparaîtra complètement. Il y aura toujours une place pour un meneur, et pour cette mentalité. C’est quelque chose dont j’ai toujours été fier. Comment ne pas être fier d’être qualifié de pur meneur de jeu ? »

Saisir la moindre opportunité pour s'imposer

Lui-même ancien meneur de jeu, Billy Donovan rappelle que tout est une question d'opportunité en NBA, et il faut savoir la saisir. « Ma carrière n’a pas été très longue, je suis le premier à le reconnaître » rappelle-t-il à propos de son passage aux Knicks. « Mais j’ai vite compris une chose : la statistique la plus importante pour un joueur NBA, c’est le nombre de minutes jouées. Tous ces gars sont très talentueux et s’ils ont une vraie opportunité, ils montreront ce qu’ils savent faire. Je ne connais pas tous les détails de son passage à San Antonio, mais beaucoup de joueurs se retrouvent dans des situations où une superstar leur barre la route.”

Billy Donovan pense ainsi à un joueur qui a explosé la saison passée, et qui a décroché du même coup un joli contrat. « Regardez un joueur comme [Aaron] Nesmith à Indiana. Drafté par Boston, il n’avait pas de place. Il arrive à Indiana… et il aide l’équipe à aller jusqu’en finale. Parfois, tout dépend du contexte. »

Pour Tre Jones, ce passage aux Spurs a justement été très formateur. « J’ai adoré mon passage à San Antonio. Mais j’aime être à Chicago maintenant. Je ne dirai jamais de mal des Spurs — ils m’ont préparé à réussir ici. »

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 77 28 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 * All Teams 46 20 53.8 39.6 82.1 0.7 1.8 2.5 4.2 1.2 0.8 0.8 0.2 7.2 2024-25 * SAN 28 16 48.4 30.8 75.8 0.5 1.5 2.1 3.7 1.2 0.6 0.8 0.2 4.4 2024-25 * CHI 18 25 57.2 50.0 88.2 0.9 2.3 3.2 4.9 1.2 1.1 0.8 0.3 11.5 2025-26 CHI 2 30 53.3 66.7 70.0 0.5 2.5 3.0 8.0 3.0 4.0 2.5 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.