Aaron Nesmith, la récompense d’un bosseur

« Plus nous parvenons à créer une situation de continuité, mieux c’est pour notre équipe, pour nos fans et pour l’organisation », juge Rick Carlisle. C'est dans cette optique de continuité que les Pacers ont accordé à Aaron Nesmith une prolongation de 40 millions de dollars sur deux ans.

Un beau contrat pour l'ailier des Pacers qui tourne à 12 points de moyenne depuis deux saisons, et s'est installé comme l'un des piliers dans le jeu de l'équipe basée dans l'Indiana. Parfaitement intégré dans l’attaque des Pacers, au sein de laquelle il tourne à plus de 40% de réussite à 3-points depuis deux ans, il s’est également affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe, et sans doute le plus polyvalent.

Ses coéquipiers le décrivent comme le type de joueur indispensable à toute formation qui veut gagner. En trois ans, ce joueur souvent dans l'ombre a ainsi contribué à transformer les Pacers, passés d'équipe de bas/milieu de tableau à championne en titre de la conférence Est.

« C’est l’un de ces gars qui travaillent extrêmement dur. Sa prolongation est amplement méritée, c’est clairement un élément clé de notre équipe. Il apporte du spacing, et en défense, il peut littéralement défendre sur n’importe qui. Il est au cœur de ce que nous faisons, de la façon dont on veut jouer. Il colle parfaitement au système, et je suis content qu’on ait pu conclure ce deal », se réjouit Pascal Siakam.

Un titulaire confirmé

Rick Carlisle parle, lui, d'un « titulaire confirmé dans une équipe taillée pour le titre. Avoir l’opportunité de le conserver deux années supplémentaires est une excellente nouvelle pour la franchise. Je suis heureux pour lui, heureux pour l’organisation. »

Déjà signataire, deux ans plus tôt, d'une prolongation sur trois ans, moyennant 33 millions de dollars, Aaron Nesmith est désormais lié au club jusqu'en 2029.

Comme Tyrese Haliburton. « C’est génial. Un deuxième contrat, c’est quelque chose d’important pour beaucoup de joueurs, et pour moi, c’était vraiment une façon d’affirmer que je veux amener un titre dans cette ville et continuer à faire grandir ce projet. C’est tout ce que ce contrat représente », assure le joueur de 26 ans.

Auteur d'une présaison dans ses standards (11 points de moyenne à 61%), il dit avoir cherché à conclure cet accord « pour montrer aux gars » qu'il était « là pour le long terme ». « Je suis simplement heureux de pouvoir m’inscrire dans la durée et continuer à construire ce projet pour les quatre prochaines années », termine-t-il.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 28 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 25 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.