Les Pacers prolongent Aaron Nesmith

Alors qu'ils souffrent à la mène, les Pacers auront moins de souci sur les postes extérieurs puisqu'ils ont choisi de prolonger Aaron Nesmith, devenu un cadre de l'équipe après de très bons playoffs. Selon ESPN, le “3-and-D” d'Indiana a trouvé un accord pour une prolongation de deux ans et 40,4 millions de dollars. Le tout assorti d’une “trade kicker”, l'équivalent d'une prime en cas de transfert.

C'est le maximum auquel pouvait prétendre Nesmith dont le contrat se terminait en 2027, et ça vient récompenser une superbe saison qui l'a vu terminer avec 12 points et 4 rebonds de moyenne, mais un très beau “50/40/90” avec 50.7% aux tirs, 43.1% à 3-points et 91.3% aux lancers-francs. Malheureusement, Nesmith n'avait pas shooté assez de lancers-francs pour que ce “50/40/90” soit validé.

Mais c’est surtout en playoffs que l’ancien joueur de Boston a franchi un cap. Souvent chargé de défendre sur les meilleurs extérieurs adverses –comme Jalen Williams, Jalen Brunson ou Giannis Antetokounmpo, Nesmith a aussi brillé de loin avec un remarquable 49,2% à 3-points en playoffs. Selon ESPN, c'est tout simplement le meilleur pourcentage jamais enregistré sur une campagne de playoffs pour un joueur ayant affiché 100 tentatives et plus.