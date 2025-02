Quels joueurs peuvent rejoindre le club des « 50/40/90 » ?

Plus de 50% de réussite générale, plus de 40% à 3-points et plus de 90% aux lancers-francs. Finir une saison au-dessus de ces trois pourcentages est extrêmement rare, et ils ne sont d’ailleurs que neuf à être parvenus à le faire sur une saison NBA : Larry Bird (x2), Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash (x4), Dirk Nowitzki, Kevin Durant (x2), Stephen Curry, Malcolm Brogdon et Kyrie Irving.

Cette saison, aucun joueur n’est actuellement au-dessus de ces marques… mais certains sont tout proches.

Parmi les joueurs éligibles, c’est-à-dire qui ont marqué assez de paniers et de lancers-francs pour rentrer dans les critères de la NBA, c’est ainsi Ty Jerome qui est le plus proche d’intégrer le fameux club des « 50/40/90 » puisqu’il y serait s’il avait réussi un seul petit lancer-franc de plus avant la coupure du All-Star Weekend.

Son coéquipier Darius Garland n’est pas loin du tout non plus, à deux paniers et cinq lancers-francs réussis. Autre joueur tout proche : John Collins, qui n’est lui qu’à quatre lancers-francs réussis de la limite.

Voici ainsi la liste complète de tous les joueurs éligibles, avec leurs pourcentages de réussite et les écarts actuels.