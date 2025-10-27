Et Cooper Flagg s’est envolé

Si ses deux premiers matches avaient été intéressants mais incomplets, Cooper Flagg a bien lancé sa saison pour sa troisième sortie, dans la victoire face aux Raptors, avec 22 points à 8/14 au tir, 4 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 29 minutes. Et les Mavericks avec lui.

« Les fans ont été présents pendant ces trois premiers matches et, ce dimanche, c'était vraiment la première fois qu'on leur donnait une raison de se lever pour nous », estime le rookie, en référence au mécontentement exprimé par les supporters contre Washington.

Outre ses statistiques, le débutant s'est illustré avec plusieurs dunks. Dont un qui a marqué les esprits : son poster sur Sandro Mamukelashvili en contre-attaque en troisième quart-temps. Dans un moment fort puisque Dallas a fait la différence durant cette période où l'ancien de Duke a pesé de tout son poids.

Le cinquième plus jeune joueur de l'histoire à 20 points

« C'était en transition et c'est comme ça qu'on veut jouer : vite et avec du rythme », explique Cooper Flagg. « C'était ébouriffant. On savait qu'il allait monter au dunk. C'était bien pour lui, pour les fans, pour l'équipe. Ça apporte de l'énergie », ajoute Anthony Davis. « Quand il soulève le public comme ça, notre équipe s'en nourrit. Quand il est performant comme ça, c'est contagieux », poursuit D'Angelo Russell.

Sans perdre un seul ballon (il cumulait déjà huit balles perdues en deux matches), le débutant a aussi fait briller ses coéquipiers Dereck Lively II et Anthony Davis au alley-oop.

« On a joué notre jeu. On s'est appuyé sur notre défense pour s'offrir des shoots faciles. Quand on ne perd pas la balle et qu'on est patient, on a des bons shoots », analyse-t-il. « Je ne force rien. Je prends ce qui se présente à moi. Je reste positif et je m’occupe de l'action d'après. »

Pour l'anecdote, à 18 ans et 309 jours, Cooper Flagg est devenu le cinquième plus jeune joueur à inscrire 20 points dans un match NBA. Les quatre avant lui ? Jermaine O'Neal, Kobe Bryant, Tracy McGrady et LeBron James.