Le début de saison unique de Victor Wembanyama

Trois matches, trois victoires… Vainqueurs des Nets dimanche soir, les Spurs de Victor Wembanyama réalisent le début de saison parfait, et « Wemby » n'est absolument pas en mode « diesel » puisqu'il tourne à 34.5 points, 13 rebonds et 6 contres de moyenne. Jamais un joueur n'avait inscrit plus de 100 points et signé 18 contres après trois matches de saison de régulière !

En cours de saison, une telle série s'était déjà produite et depuis que les contres sont pris en compte (1973/74), ils n'étaient que quatre à avoir compilé autant de points et de contres sur une période de trois matches. Il s'agit de Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, et David Robinson.

Tout aussi impressionnant, le fait que Wemby n'a perdu que deux ballons après trois rencontres, alors qu'en présaison, il gâchait beaucoup, et qu'il a beaucoup le ballon en main de manière générale.

Prêt pour un premier back-to-back

« On a l’impression d'être à notre place. Ça donne clairement un boost de motivation » répond le Français à propos du fait d'être invaincus depuis la présaison, avant d'évoquer le back-to-back de ce lundi soir. “C’est vrai que le voyage après La Nouvelle-Orléans a été un peu compliqué. Il a duré plus longtemps que prévu. J’étais un peu fatigué, j’ai mal dormi. Mais honnêtement, par rapport aux mêmes conditions il y a un ou deux ans, je me sens bien mieux maintenant. Rien à voir. Donc je ne suis pas inquiet pour le back-to-back. Heureusement, le match d’aujourd’hui était tôt, donc on devrait bien dormir. »

Mais « Wemby », c'est aussi une ou plusieurs actions venues d'ailleurs par match. Cette nuit, c'est son enchaînement de deux contres, suivis de ce 3-points à 10-11 mètres qui a bluffé tout le monde. « Deux ou trois fois avant celui-ci, je savais que j'aurais ce type de tir » raconte-t-il. « Là, c'était pour avoir deux possessions au lieu d'une. J’ai regardé l’horloge, il restait 31 secondes. Parfois il faut se faire confiance, c’est ce que j’ai fait. »

Sa première devant son « kop »

Et puis, c'était la première à domicile, sous cette nouvelle bannière dédiée à Gregg Popovich, et devant ce « kop » que Victor Wembanyama a tenu à créer pour mettre de l'ambiance dans la salle.

« Comme en présaison, les chants des fans sont incroyables. Il reste encore un peu de coordination à trouver entre les chants dans la salle et le reste du public, mais je pense qu’avec le temps, tout le monde apprendra » conclut-il. « J’ai l’impression qu’on a une relation avec les fans qui profite à chacun. On se nourrit de leur énergie, et j’espère qu’ils se nourrissent aussi de la nôtre. J’espère qu’ils prennent un maximum de plaisir, parce que nous, c’est le cas. C’est vraiment différent de jouer à domicile. »