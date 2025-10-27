LaMelo Ball, un triple-double pour l’exemple

Après deux premiers matchs cohérents, Charlotte a vécu son premier coup dur ce week-end avec la blessure de Brandon Miller, touché à l'épaule. Malgré son absence cette nuit à Washington, les Hornets ont su poursuivre leur progression en repartant de DC avec la victoire (113-139).

Leur prestation est venue confirmer ce nouveau visage un peu plus tueur et aussi plus mature, avec en symbole la prestation d'un LaMelo Ball qui a parfaitement guidé son équipe, en bon leader. Pied au plancher du début à la fin, le meneur All-Star a vu juste pratiquement à chaque fois, pour finir avec un 11e triple-double en carrière à la clé : 38 points, 13 rebonds et 13 passes décisives !

La rampe de lancement

Avec 23 unités en première mi-temps, il a tenu la baraque presqu'à lui seul (62-51), et a maintenu la cadence après le repos en délivrant cette fois 9 de ses 13 passes décisives pour faire basculer la rencontre du bon côté.

« J'essaie de venir sur le terrain chaque soir avec le même état d'esprit, avec l'objectif d'aller chercher la victoire, de maintenir l'équipe à flot et que tout le monde fasse bien son boulot », a-t-il modestement déclaré après le match.

Son coéquipier Kon Knueppel et son coach Charles Lee ont pour leur part apprécié son comportement. LaMelo Ball ne sera jamais un aboyeur, mais il montre l'exemple sur le terrain, ballon en main.

« Il est incroyable. Il a fait du très bon boulot dans le jeu à deux, sur le « pick-and-roll » avec les intérieurs, où il a pu envoyer ses floaters. Et ensuite, juste ses rebonds, parce que quand il peut les prendre, ça lance les contre-attaques plus vite. Il a le ballon en main, et on a juste à foncer. Il a été phénoménal ce soir » analyse le rookie.

Le reste du groupe au diapason

Pour Charles Lee, ce généreux triple-double est simplement le reflet de son état d'esprit et sa volonté de tout faire pour gagner, sans forcer son jeu mais en impliquant surtout ses coéquipiers.

« Ce qui en ressort, c'est qu'après le match, il a dit qu'il était plus satisfait par la victoire que du triple-double », a résumé l'entraîneur de Charlotte. « C'est ce qui ressort en premier pour moi. Et quand un gars veut jouer de façon aussi altruiste aussi bien par ses points, son activité, qui nous a permis de prendre de gros rebonds offensifs, et en défense aussi, ça montre juste qu'il est concentré. Et ce dans tous les aspects du jeu, en étant plus qu'un simple scoreur. Il a essayé d'avoir de l'impact sur le jeu de différentes façons. J'aime sa mentalité en ce moment. Il faut qu'on soit en mesure de maintenir ça alors qu'un nouveau match en déplacement se profile, à Miami ».

LaMelo Ball montre la voie, donne l'exemple, et le reste doit suivre. C'est ce qui s'est produit en deuxième mi-temps cette nuit, lorsque Kon Knueppel, Sion James, et Miles Bridges ont tour à tour profité de ses offrandes pour faire plier les Wizards. Et c'est ce que les Hornets vont devoir continuer à cultiver au fil de la saison.

« Le mérite en revient vraiment aux joueurs, par leur volonté de jouer les uns pour les autres, de sacrifier peut-être une tentative de tir pour avoir la bonne lecture de jeu, et ne pas vouloir trop en faire. Ils essaient de se libérer les uns les autres, parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de tout le monde pour gagner. Si Kon peut scorer 20 points, ça forcera les équipes à le scouter davantage et ne pas foncer seulement sur un joueur. Ça en dit plus sur les joueurs que sur notre système », a conclu Charles Lee.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 ☆ CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 3 34 48.3 41.9 80.0 2.3 6.0 8.3 9.7 3.7 2.3 3.7 0.3 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.