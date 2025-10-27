Dylan Harper tient son premier match référence

À San Antonio, derrière Victor Wembanyama, le talent ne manque pas à la mène et, hier soir contre Brooklyn, ce ne sont pas De'Aaron Fox (blessé) ou Stephon Castle qui ont brillé, mais bien Dylan Harper.

Auteur de 20 points, 8 passes, 6 rebonds et 2 interceptions en 29 minutes en soutien de « Wemby », le gaucher a ainsi démontré pourquoi les Spurs l'avaient drafté en deuxième position, en juin dernier.

« Je veux juste avoir de l'influence dans le jeu, apporter à mon équipe cette sorte d'impulsion et d'énergie dont on a besoin » a-t-il déclaré après coup, sobrement. « Ce n'est que du basket et je dois juste aller sur le terrain, jouer mon jeu, avoir confiance en mes capacités et être quelqu'un capable de faire tout ce dont l'équipe a besoin. »

Le facteur X qui tombe à pic

En sortie de banc, Dylan Harper a été la parfaite étincelle de cette franchise texane, longtemps en contrôle face aux Nets (jusqu'à +26), mais qui s'est pourtant fait peur pour sa première sortie de la saison à domicile. Alors, quand San Antonio s'est retrouvé à -5 en début de quatrième quart-temps, le rookie a sorti le grand jeu…

« Il est entré et a changé le cours du match » a justement estimé Keldon Johnson, le jeune vétéran du groupe. « C'est énorme, surtout pour un rookie. J'ai la sensation que sa confiance et son assurance sont très singulières. […] Il a réussi toutes les bonnes actions et, quand on a eu ce petit coup de mou en seconde période, il est arrivé et a apporté cette étincelle. […] J'ai la sensation qu'il impose sa détermination dès qu'il entre en jeu. J'apprécie qu'il ne soit pas passif mais qu'il aille sur le parquet en étant lui-même. »

« And-one » en transition, « layup » après une feinte « à la Tony Parker » sur jeu rapide, passe décisive pour Victor Wembanyama après un rebond offensif gratté sous le cercle et petit « drive » côté faible pour finition main gauche.

En l'espace de trois minutes, l'hyperactif Dylan Harper a réveillé le Frost Bank Center et c'est cette séquence qui a guidé les hommes de Mitch Johnson vers la victoire. Leur troisième après trois matchs et c'est du jamais-vu chez les Spurs depuis… 2019.

« Son apport offensif a été très bon et sa ligne de stats le montre bien, mais j'ai trouvé que sa défense était encore meilleure » a carrément ajouté le coach texan, à propos du plus jeune joueur de son effectif.

