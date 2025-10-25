Mike Brown adapte son cinq de départ aux adversaires

Deuxième rencontre des Knicks, et deuxième cinq de départ testé par Mike Brown. Après avoir grandi son cinq face aux Cavaliers avec Ariel Hukporti, le coach newyorkais avait choisi de titulariser Miles McBride face aux Celtics. Un choix qui permettait d'utiliser Jalen Brunson comme 2e arrière, tandis que Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges et OG Anunoby complétaient le cinq de départ.

« Je n’étais pas certain que ce serait bien pour Ariel et pour KAT de devoir défendre sur un arrière dès le début du match », a-t-il expliqué en faisant référence au cinq “small ball” des Celtics avec quatre arrières. « On pense être une équipe extrêmement polyvalente. On peut jouer de beaucoup de façons différentes. »

A l'arrivée, les Knicks ont plutôt facilement gagné, à la faveur d'un superbe 2e quart-temps, et McBride a terminé avec 10 points, 4 rebonds et 4 passes en 31 minutes. Face aux Cavaliers, il avait déjà inscrit 15 points. De quoi rend fier Jalen Brunson.

« Je pense que le meilleur chez lui, c’est que, même quand il ne jouait pas beaucoup [au début de sa carrière], il était quand même à la salle tous les jours, » se souvient Brunson. « Il faisait tout ce qu’il fallait faire. Une fois que l’échange [envoyant R.J. Barrett et Immanuel Quickley aux Raptors en 2023] a eu lieu, qu’il a obtenu une prolongation et qu’il a commencé à jouer, il s’est immédiatement intégré parce qu’il était prêt. Il travaillait, il travaillait, il travaillait… et il était prêt. C’est une preuve de ce qu’il est et de ce qu’il représente depuis que je le connais. C’est un gros travailleur, et il sera toujours prêt quand son tour viendra. S’il passe une mauvaise soirée, il revient encore meilleur le lendemain. C’est simplement sa personnalité. »

Les Knicks veulent shooter davantage à 3-points

Pour Brown, cette configuration possède un gros atout : elle permet d'avoir des shooteurs à tous les postes. L'objectif est de devenir une formation dangereuse à 3-points, et de faire beaucoup mieux que les 34 tirs à 3-points pris en moyenne la saison dernière. Après deux rencontres, Brunson et les siens en prennent en moyenne 42.5.

« Tout le monde sur le terrain peut shooter à un très bon niveau et de loin », s'est justifié Brown à propos de ce cinq. « Chacun peut créer son propre tir ou une action pour ses coéquipiers. C'est obligé de défendre sur eux. Et défensivement, il y a beaucoup d’interchangeabilité, des gars habitués à défendre sur le porteur du ballon. Ils sont rapides, tout ça. Ça donne à l’adversaire un look différent d’un cinq traditionnel avec un grand. »