La défense de Minnesota coule à Los Angeles

Après avoir été sauvés en fin de rencontre par Anthony Edwards face aux Blazers, les Wolves n'ont pas réussi à trouver un second souffle pour répondre aux Lakers. Le premier quart-temps, porté par l'arrière, fut bon. La suite ? Bien plus contestable avec une attaque peu inspirée et surtout une défense mauvaise, qui a finalement encaissé 128 points.

« C'était gênant. Tout le monde le sait. On a des standards bien plus élevés que ça », regrette Donte DiVincenzo. « Notre défense n'est pas à la hauteur, c'est évident », confirme Chris Finch. « Il n'y avait rien, aucune agressivité du tout. L'état d'esprit n'y était pas non plus. »

Un chiffre permet de saisir les largesses laissées par les Wolves : les Lakers ont shooté à 59% de réussite ! « L'essentiel, ce sont les efforts », insiste DiVincenzo. « Si on fait les efforts, on peut ensuite corriger les petites choses. Mais on ne peut rien changer si on ne se donne pas à 100%. »

Les Lakers comme à l'entraînement

Et il serait trop facile pour Chris Finch et ses joueurs de dire qu'ils sont simplement tombés sur un Luka Doncic de gala. Certes, le Slovène a marqué 49 points et a été impressionnant mais des Austin Reaves (25 points), Rui Hachimura (23) ou Deandre Ayton (15) ont également été bons. Le bateau a pris l'eau de partout.

« Luka a mis des shoots difficiles et ça arrive quand on joue de tels joueurs. Mais on ne peut pas laisser les autres avoir de l'impact sur la rencontre », se lamente Jaden McDaniels. « Ils ont commencé à avoir des shoots ouverts et ça ressemblait à un entraînement. On en revient aux efforts », insiste Donte DiVincenzo. « On peut faire beaucoup de choses en défense si on est énergique et motivé. Dans ce match, ça n'était pas le cas. »

Réaction attendue dimanche soir, à domicile, contre Indiana. « On sera prêt à en découdre, c'est sûr », annonce l'ancien joueur de New York.