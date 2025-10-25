Adam Silver se dit “profondément troublé” par les affaires Billups et Rozier

Pour la première fois depuis l’annonce, jeudi, des inculpations de Terry Rozier et Chauncey Billups dans deux affaires distinctes, Adam Silver s’est exprimé publiquement. C'était sur l'antenne de Prime Video, nouveau diffuseur de la NBA.

« Ma première réaction a été que j’étais profondément troublé », a déclaré Silver vendredi en marge de la rencontre entre les Knicks et les Celtics. « Il n’y a rien de plus important pour la ligue et pour les fans que l’intégrité de la compétition. J’en ai des noeuds à l’estomac. C’est extrêmement perturbant. »

Le patron de la ligue est ensuite revenu sur les événements qui avaient conduit la NBA à enquêter sur un « comportement anormal » autour d’un match du 23 mars 2023, à l’époque où Rozier jouait encore pour Charlotte, face aux Pelicans à La Nouvelle-Orléans — un match mentionné dans l’acte d’accusation.

Le joueur avait déjà fait l’objet d’une enquête interne de la NBA, qui avait alors conclu qu’aucune violation des règles n’avait été constatée, lui permettant de continuer à jouer.

« Ce qui s’est passé, c’est que des paris avaient été placés via des sites de paris légaux, qui ont détecté des comportements anormaux autour de ce match en mars 2023 », explique Silver. « Les régulateurs et les sociétés de paris nous ont alertés. Nous avons donc ouvert une enquête et nous avons été totalement transparents. Même s’il y avait des paris inhabituels, nous n’avons, honnêtement, rien trouvé. »

Le FBI peut aller plus loin dans les enquêtes

Silver précise que Rozier avait pleinement coopéré, acceptant d’être interrogé et de remettre son téléphone à la ligue, avant que l’enquête ne conclue à un manque de preuves suffisantes, malgré ces signaux suspects. « Le gouvernement fédéral dispose de pouvoirs que nous n’avons pas », ajoute-t-il. « Il peut menacer d’incarcérer les gens, faire des perquisitions, ce que la ligue ne peut pas faire. Nous travaillons avec eux depuis cette époque. »

Au passage, Silver rappelle qu’aucune condamnation n’a encore été prononcée et que Rozier, comme Billups, sont présumés innocents. « Deux ans et demi plus tard, Terry n’a toujours pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Évidemment, cela ne donne pas une bonne image, mais il a été placé en congé. C’est un équilibre délicat entre le respect des droits individuels et la nécessité d’enquêter. »