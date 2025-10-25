Kevin Durant aurait voulu shooter à 100% de réussite

Après deux matches, les Rockets courent toujours après une première victoire cette saison. Pourtant, à domicile et face aux Pistons, Kevin Durant a marqué 37 points à 9/18 au shoot. Mais comme face au Thunder, cela se termine par une défaite.

« J'ai manqué neuf shoots et j'ai le sentiment que j'aurais pu finir à 18/18 au tir. J'ai manqué de bons shoots et certains sont rentrés avant de ressortir », analyse l'ancien des Suns. « J'ai trouvé mes positions sur ses neuf tirs ratés, peut-être que je me suis précipité parfois. J'aurais pu marquer ces tirs et le match aurait été pour nous. »

Les neuf tirs, sans doute pas, mais il est vrai que si on regarde dans le détail, une majorité des ratés de Kevin Durant était des shoots qu'il marque aisément depuis le début de sa carrière. Lui qui avait endossé la défaite en double prolongation à Oklahoma City a tout tenté, avec 14 points en dernier quart-temps. En vain.

Un jeu collectif inexistant

« KD, c'est KD. Il est si difficile à contenir, il met une telle pression sur nous », dit Cade Cunningham. « Il a réussi à maintenir son équipe dans le match. Son coup de chaud nous a mis la pression. C'est un problème de plus quand il est sur le parquet. »

Mais aussi pour Houston puisque Kevin Durant n'a fait qu'une passe décisive, et les Rockets seulement quinze… Le jeu collectif des Texans est encore limité, trop passif, voire trop dépendant de sa superstar.

« On veut du mouvement et on a joué de manière trop directe », regrette Ime Udoka. « On doit accélérer le rythme, que ce soit sur pick-and-roll ou loin du ballon, et on n'a pas été bon dans ces domaines. Il ne s'agit pas seulement de jouer plus vite les transitions, mais aussi d'être plus agressif sur demi-terrain. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 1 47 56.3 0.0 83.3 0.0 9.0 9.0 3.0 6.0 0.0 4.0 0.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.