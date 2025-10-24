DeAndre Jordan signe aux Pelicans pour une 18e saison en NBA

Champion en 2023, DeAndre Jordan est de retour en NBA. ESPN annonce en effet sa signature chez les Pelicans, pour un an au minimum salarial (3.6 millions de dollars).

Après les Clippers, les Mavericks, les Knicks, les Nets, les Lakers, les Sixers puis les Nuggets, « DAJ » va découvrir une huitième franchise différente, à l'occasion de sa 18e saison dans la ligue. En 2024/25, il évoluait à Denver (3.7 rebonds et 5.1 rebonds de moyenne), pour ce qui constituait sa campagne la moins productive en carrière.

Joueur le plus adroit de l'histoire (67.4% de réussite), DeAndre Jordan apportera toute son expérience aux jeunes intérieurs des Pelicans (Derik Queen, Yves Missi, Karlo Matkovic et Hunter Dickinson).

Il pourrait même prétendre à quelques minutes dans la rotation, à cause de l'absence de Kevon Looney, l'autre atout expérience de cette équipe. Tandis que Yves Missi et Karlo Matkovic sont aussi touchés physiquement…

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 15 63.3 0.0 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 26 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 25 64.3 0.0 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35 67.6 0.0 42.8 4.0 9.5 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 34 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 ☆ LAC 81 32 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 32 64.5 0.0 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 * All Teams 69 30 64.1 0.0 70.5 3.3 9.8 13.1 2.3 2.4 0.6 2.2 1.1 11.0 2018-19 * DAL 50 31 64.4 0.0 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 * NYK 19 26 63.4 0.0 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BRK 56 22 66.6 0.0 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BRK 57 22 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 * All Teams 48 13 64.3 0.0 55.0 1.7 3.8 5.5 0.4 1.5 0.2 0.8 0.7 4.3 2021-22 * LAL 32 13 67.4 0.0 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 * PHL 16 13 59.3 0.0 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15 76.5 100.0 45.8 1.3 3.8 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11 62.4 0.0 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 2024-25 DEN 56 12 65.0 0.0 42.2 1.5 3.6 5.1 0.9 1.3 0.3 0.7 0.5 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.