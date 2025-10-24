DeAndre Jordan signe aux Pelicans pour une 18e saison en NBA

Champion en 2023, DeAndre Jordan est de retour en NBA. ESPN annonce en effet sa signature chez les Pelicans, pour un an au minimum salarial (3.6 millions de dollars).
Après les Clippers, les Mavericks, les Knicks, les Nets, les Lakers, les Sixers puis les Nuggets, « DAJ » va découvrir une huitième franchise différente, à l'occasion de sa 18e saison dans la ligue. En 2024/25, il évoluait à Denver (3.7 rebonds et 5.1 rebonds de moyenne), pour ce qui constituait sa campagne la moins productive en carrière.
Joueur le plus adroit de l'histoire (67.4% de réussite), DeAndre Jordan apportera toute son expérience aux jeunes intérieurs des Pelicans (Derik Queen, Yves Missi, Karlo Matkovic et Hunter Dickinson).
Il pourrait même prétendre à quelques minutes dans la rotation, à cause de l'absence de Kevon Looney, l'autre atout expérience de cette équipe. Tandis que Yves Missi et Karlo Matkovic sont aussi touchés physiquement…
|DeAndre Jordan
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|LAC
|53
|15
|63.3
|0.0
|38.5
|1.4
|3.1
|4.5
|0.2
|1.8
|0.2
|0.8
|1.1
|4.3
|2009-10
|LAC
|70
|16
|60.5
|0.0
|37.5
|1.7
|3.3
|5.0
|0.3
|2.2
|0.2
|1.1
|0.9
|4.8
|2010-11
|LAC
|80
|26
|68.6
|0.0
|45.2
|2.6
|4.6
|7.2
|0.5
|3.2
|0.5
|1.3
|1.8
|7.1
|2011-12
|LAC
|66
|27
|63.2
|0.0
|52.5
|3.1
|5.2
|8.3
|0.3
|2.9
|0.5
|1.1
|2.0
|7.4
|2012-13
|LAC
|82
|25
|64.3
|0.0
|38.6
|2.6
|4.7
|7.2
|0.3
|2.3
|0.6
|1.2
|1.4
|8.8
|2013-14
|LAC
|82
|35
|67.6
|0.0
|42.8
|4.0
|9.5
|13.6
|0.9
|3.2
|1.0
|1.5
|2.5
|10.4
|2014-15
|LAC
|82
|34
|71.0
|25.0
|39.7
|4.8
|10.1
|15.0
|0.7
|3.0
|1.0
|1.3
|2.2
|11.5
|2015-16
|LAC
|77
|34
|70.3
|0.0
|43.0
|3.5
|10.3
|13.8
|1.2
|2.7
|0.7
|1.4
|2.3
|12.7
|2016-17 ☆
|LAC
|81
|32
|71.4
|0.0
|48.2
|3.7
|10.1
|13.8
|1.2
|2.6
|0.6
|1.4
|1.7
|12.7
|2017-18
|LAC
|77
|32
|64.5
|0.0
|58.0
|4.3
|10.9
|15.2
|1.5
|2.6
|0.5
|1.8
|0.9
|12.0
|2018-19 *
|All Teams
|69
|30
|64.1
|0.0
|70.5
|3.3
|9.8
|13.1
|2.3
|2.4
|0.6
|2.2
|1.1
|11.0
|2018-19 *
|DAL
|50
|31
|64.4
|0.0
|68.2
|3.2
|10.5
|13.7
|2.0
|2.5
|0.7
|2.2
|1.1
|11.0
|2018-19 *
|NYK
|19
|26
|63.4
|0.0
|77.3
|3.4
|8.0
|11.4
|3.0
|2.2
|0.5
|2.2
|1.1
|10.9
|2019-20
|BRK
|56
|22
|66.6
|0.0
|68.0
|2.5
|7.5
|10.0
|1.9
|2.0
|0.3
|1.3
|0.9
|8.3
|2020-21
|BRK
|57
|22
|76.3
|0.0
|50.0
|2.1
|5.4
|7.5
|1.6
|2.0
|0.3
|1.5
|1.1
|7.5
|2021-22 *
|All Teams
|48
|13
|64.3
|0.0
|55.0
|1.7
|3.8
|5.5
|0.4
|1.5
|0.2
|0.8
|0.7
|4.3
|2021-22 *
|LAL
|32
|13
|67.4
|0.0
|46.2
|1.6
|3.8
|5.4
|0.4
|1.6
|0.3
|0.7
|0.8
|4.1
|2021-22 *
|PHL
|16
|13
|59.3
|0.0
|71.4
|2.0
|3.8
|5.8
|0.5
|1.3
|0.1
|1.0
|0.6
|4.6
|2022-23
|DEN
|39
|15
|76.5
|100.0
|45.8
|1.3
|3.8
|5.2
|0.9
|1.8
|0.3
|1.2
|0.6
|5.1
|2023-24
|DEN
|36
|11
|62.4
|0.0
|49.1
|1.5
|2.9
|4.4
|0.7
|1.6
|0.2
|0.6
|0.4
|3.9
|2024-25
|DEN
|56
|12
|65.0
|0.0
|42.2
|1.5
|3.6
|5.1
|0.9
|1.3
|0.3
|0.7
|0.5
|3.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.