Joueur le plus âgé des Pelicans, Kevon Looney veut participer à leur envol

De la dureté, des rebonds et de l'expérience en défense. Voilà ce que compte apporter Kevon Looney aux Pelicans. Après dix ans passés avec les Warriors, sa seule franchise NBA jusqu'ici, le pivot de 29 ans s'apprête à ouvrir « un nouveau chapitre » dans sa carrière.

Avec un apport qui devrait être similaire à celui qui était le sien en Californie. « Faire toutes les petites choses, le sale boulot, les tâches difficiles, celles qui ne se voient pas toujours dans les stats. En général, les fans du coin savent l’apprécier. Et je sais que mes coéquipiers, eux, le voient toujours », lâche celui qui compilait 4.5 points et 6 rebonds aux Warriors l'an dernier.

Le pivot, qui a la particularité d'être le joueur le plus âgé de l'équipe sans avoir 30 ans (« Ne dîtes pas que je suis vieux ! »), débarque dans une autre dynamique collective. Il passe d'une équipe à 48 victoires l'an dernier – qui a cultivé la gagne depuis ses premiers pas, avec trois titres à la clé – à une formation qui sort d'une saison noire à 21 succès. Et qui n'a plus passé un tour de playoffs depuis 2018.

L'année noire des Warriors en tête

« C’est clairement une approche différente pour moi. Mais l’objectif reste le même : gagner. J’ai vu cette équipe gagner beaucoup de matchs. L’année dernière a été compliquée, et j’ai déjà vécu ce genre de saison où les blessures touchent tout le groupe, c’était le cas à Golden State. On n’avait gagné que 15 matchs, c’était horrible. Mais on a réussi à rebondir et à aller loin les années suivantes », note Kevon Looney en pensant à l'exercice catastrophe de 2020, effacé par le titre de 2022.

À voir si ce groupe des Pelicans, avec des leaders comme Zion Williamson et Dejounte Murray en bonne santé, peut suivre une trajectoire similaire. Le nouvel arrivant, lui, ne doute pas du talent en place.

« On peut prouver beaucoup de choses et faire mentir pas mal de monde, y compris les médias. Ces gars-là sont ultra compétitifs, tout le monde a faim, prêt à franchir un cap. Et chacun en est à un moment de sa carrière où il veut vraiment montrer ce qu’il vaut. »

Se référant aux affrontements passés entre les Pelicans et les Warriors, l'intérieur n'a pas le sentiment d'avoir rejoint une équipe en reconstruction.

« Je voulais faire partie d’une équipe qui en veut, qui avance dans la bonne direction et qui croit pouvoir franchir un cap. Ils avaient déjà les éléments en place. Il leur manquait juste d’être en bonne santé. Je peux avoir un impact et faire partie d’une culture, d’une équipe qui est en train de franchir un palier », termine-t-il.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.2 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GOS 76 15 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.