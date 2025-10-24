Diminué physiquement, Joel Embiid condamné à l’irrégularité ?

« Je ne dirais pas que je me sens comme à 18 ans. Mais je prends les choses au jour le jour. Certains jours sont bons, d’autres un peu plus compliqués. Il faut apprendre, s’adapter et continuer à faire les bonnes choses. »

Après une bonne sortie en présaison contre les Wolves, Joel Embiid s'était amusé avec les journalistes qui doutaient de ses performances. Seulement, si on suit le pivot, alors le premier match de la saison régulière à Boston était un « jour compliqué », tant il a souffert. La preuve en chiffres : 4 points à 1/9 au shoot en 20 minutes.

« Je suis bien. Cela va prendre du temps puisque je suis limité au niveau de mes minutes. Je joue des courtes séquences, donc c'est dur de trouver le rythme mais je vais trouver », indique-t-il. « C'est comme ça que ça se passe. C'est embêtant mais si je veux jouer, je n'ai pas le choix. La rééducation a été longue et pénible. J'ai encore du chemin à faire, je suis encore loin de là où je veux être. Mais c'est un premier pas dans la bonne direction. »

Ses genoux vont-ils tenir ?

Plus encore que ses faibles statistiques pour son premier match de saison régulière depuis huit mois, c'est l'impression visuelle qui a marqué les esprits. Joel Embiid n'était pas mobile, ne sautait guère et n'a jamais fait la différence face à Neemias Queta, Xavier Tillman ou Chris Boucher. On est pourtant loin des terreurs à son poste…

« Je l'ai trouvé bon même si ça peut sembler stupide puisqu'il a shooté à 1/9, mais il a bien fait circuler le ballon, a pris de bonnes décisions. Il a pris de bons tirs et bien protégé le cercle », estime Nick Nurse, conscient que l'état des genoux de son pivot inquiète donc qu'il faut rassurer. « Il n'en a pas fait assez ? Il n'a disputé qu'un match d’entraînement et un match de présaison. Il est rouillé mais il bougeait bien. Il a pris de bonnes décisions, c'est positif. »

Les prochaines semaines confirmeront si le MVP 2023 est simplement rouillé et doit monter en puissance ou bien s'il aura désormais ses bonnes ou mauvaises journées. « L'avoir sur le terrain est très important pour nous », se réjouit Tyrese Maxey. « Il est là, a bien joué et ne pourra que faire mieux. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHL 1 20 11.1 0.0 100.0 1.0 5.0 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.