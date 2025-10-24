Les Nuggets en soutien du frère de Chauncey Billups

En tant que président du syndicat des coaches de la ligue, Rick Carlisle a passé un coup de fil à Chauncey Billups. Le coach des Nuggets, à l'instar de Terry Rozier ou Damon Jones, est au cœur d'une tempête qui a emporté 34 personnes, soupçonnées d'être impliquées dans une vaste affaire de paris truqués et de poker illégal.

Mais Chauncey Billups, qui vient tout juste d'être libéré sous caution, « n'a pas répondu », note à The Athletic le président du National Basketball Coaches Association (NBCA), qui dit soutenir l'ensemble des coachs de NBA. Cette affaire secoue bon nombre de protagonistes au sein de la ligue, et pas seulement chez les Blazers ou au Heat.

Alors que la ligue continue d’évaluer les mesures à prendre, les Nuggets aussi, ont un lien particulier avec cette affaire, puisque le frère cadet de Billups, Rodney, fait partie du staff de David Adelman.

Au démarrage de sa carrière d'assistant, Rodney Billups a travaillé aux côtés de son frère au sein du staff des Blazers de 2022 à 2024. Auparavant, il avait été « head coach » de l'université de Denver (2016-2021), après une carrière de joueur professionnel qui l'avait mené vers l'Europe.

« Ce n’est pas ainsi que nous voulions commencer la saison NBA »

« C’est entre Rodney et moi », lâche le coach de Denver, en amont de la rencontre face aux Warriors, au sujet de son échange avec son assistant. « Et tout ce dont Rodney a besoin pour sa famille. C’est ce qui m’importe. Pour la situation elle-même, je ne sais que ce que j’ai lu. Vous savez la même chose que moi. Quand un membre de votre famille est touché par quelque chose, vous devez le soutenir », poursuit David Adelman.

Ce dernier semble écarter l'idée que son assistant, arrivé durant l'intersaison, se mette en retrait le temps que les choses se tassent. « Rodney a été exemplaire depuis qu’il est ici, donc évidemment, c’est une situation en évolution. Je ne sais pas où cela va mener », avance prudemment le coach.

David Adelman espère qu'une issue sera trouvée à cette affaire. « Je me soucie des personnes impliquées que je connais. C’est une situation délicate, et j’espère simplement le meilleur pour tout le monde. Ce n’est pas ainsi que nous voulions commencer la saison NBA », peut regretter le technicien…