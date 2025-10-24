Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander intouchable

Il va falloir être très, très fort pour empêcher Shai Gilgeous-Alexander de réussir le doublé, ou plutôt les doublés ! Après sa saison parfaite, marquée par un Grand Chelem (MVP, Champion NBA, MVP des Finals, meilleur marqueur), le meneur du Thunder est parti sur les mêmes bases avec carrément son record en carrière (55 points !) et deux victoires arrachées après prolongation.

Après les Rockets, ce sont les valeureux Pacers qui ont plié, au bout du suspense, face à un MVP qui est allé au bout de ses forces. Il fallait le voir, assis sur le terrain, à chercher son souffle, en toute fin de match.

« C’était une victoire à l'arraché, les joueurs étaient épuisés — tout comme Indiana d’ailleurs » témoigne Mark Daigneault. « Quand on était à -5 dans la première prolongation, il aurait été facile d’abandonner et de se dire ‘on gagnera le prochain'… Mais ces gars sont tellement compétitifs. J’ai été très impressionné par le courage de l’équipe. »

Une faute toutes les 49 secondes…

Shai Gilgeous-Alexander n'est pas le moins courageux, et on oublie à quel point il peut être une teigne. Sous ses allures parfois nonchalantes, il est très physique, et plusieurs fois, on l'a vu user de son torse pour créer la distance avec ses défenseurs, dont Bennedict Mathurin.

S'il y a bien un joueur qui ne refuse pas le contact, c'est lui, et les Pacers ont été sanctionnés, voire punis : 23 lancers-francs sur 26 !!! Au total, il y a eu 70 fautes sifflées. C'est une toutes les 49 secondes…

« J’étais simplement agressif, à attaquer le panier, » se défend Shai Gilgeous-Alexander, qui compile aussi 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre. « Cette équipe met beaucoup de pression. Elle est connue pour ça, et je subissais des fautes. Ils me faisaient des fautes. J’en ai simplement profité. »

Le public n'a pas arrêté de râler, et même chanter, sur ses fautes provoquées, Rick Carlisle a pris sa technique… C'est comme si SGA était devenu « intouchable », comme pouvait l'être un James Harden il y a quelques années. Mais le MVP 2024 reste un incroyable joueur à mi-distance. On sait où il veut aller pour prendre son tir. Les défenseurs le savent aussi. Et il y va tout de même.

Une performance très propre

Et puis, comme Stephen Curry à quelques milliers de kilomètres de là, et comme face aux Rockets 48 heures plus tôt, le Canadien semble hausser son niveau de jeu dans le « money time ». Il plante 15 de ses 55 points dans les deux prolongations ! Jamais un tir ou un lancer raté ne l'affectera. C'est un vrai travail de sape qui pèse sur les défenses, et il a eu le dernier mot.

« L’une des choses les plus impressionnantes chez Shai, ce n’est pas seulement son efficacité au scoring, mais aussi le fait qu’il perd très peu de ballons » conclut son coach. « C’est un excellent gestionnaire. Quand il a la balle, on obtient presque toujours un bon tir. Il a encore été brillant ce soir, surtout en enchaînant après un match déjà très long l’autre soir. Jouer plus de 45 minutes, c’est difficile. Et il a aussi dû défendre dur sur Siakam en fin de match. C’était vraiment une performance courageuse de sa part et de toute l’équipe. »