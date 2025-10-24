Nikola Vucevic, l’inusable moteur des Bulls

Nikola Vucevic, 35 ans ce 24 octobre, ne ressent visiblement pas le poids des années. Au coeur de sa 15e saison dans la ligue, et alors qu'il approche de la barre des 1 000 matchs en carrière (avec une moyenne de 69 rencontres jouées par an depuis 2011), il a encore démarré fort contre les Pistons : 28 points et 14 rebonds en 33 minutes.

Le fer de lance de cette équipe des Bulls, victorieuse à domicile en ouverture, avec la manière.

« Je me suis très bien senti » savoure le Monténégrin, aperçu à l'Euro cet été, pour sa dernière compétition internationale. « Pour moi, la présaison était juste un moyen de remettre mon corps en route, je le connais très bien. Puis mes coéquipiers m'ont trouvé et alimenté à l'intérieur comme à l'extérieur… »

Chicago a, certes, dû s'employer dans les dernières minutes, notamment quand Detroit est revenu à égalité par trois fois, mais c'est donc en se tournant vers un vétéran que la situation s'est débloquée.

Une force tranquille

Par deux fois, Nikola Vucevic a ainsi remis les siens aux commandes et c'est son petit « hook shot », à 1 minute 30 de la fin, qui a donné un avantage définitif aux joueurs de Billy Donovan.

« Vooch a fait un travail incroyable pour prendre soin de lui, il est très professionnel » apprécie d'abord l'entraîneur des Bulls. « Quand il joue de cette façon des deux côtés du terrain, comme ça a été le cas [mercredi], ça aide juste vraiment beaucoup notre équipe. […] Il adore le jeu, c'est quelqu'un de très intelligent, très technique et il sait surtout comment bien jouer… »

Dans l'Illinois, les saisons passent et les rumeurs de transfert défilent, mais Nikola Vucevic reste donc aussi productif (18.3 points, 10.7 rebonds et 3.4 passes depuis six ans) qu'exemplaire pour les plus jeunes. Parmi lesquels Matas Buzelis, qui juge ce succès « extrêmement important, car il va poser les fondations de la manière dont [l'équipe] va jouer pour le reste de la saison ».

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.8 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ☆ ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * ☆ All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ☆ ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2020-21 * ☆ CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 1 33 61.1 66.7 100.0 4.0 10.0 14.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.