Nikola Vucevic avait conseillé à Matas Buzelis de jouer l’Euro

Matas Buzelis figure dans la liste des joueurs NBA absents de cet EuroBasket 2025. Pourtant, Nikola Vucevic avait conseillé à son jeune coéquipier de rejoindre la sélection lituanienne. “Je pense que cela aurait été une bonne chose pour lui d’avoir une autre expérience dans le basket FIBA, de jouer l’EuroBasket et de s’entraîner tous les jours avec l’équipe lituanienne”, explique Nikola Vucevic.

En 2022, Matas Buzelis avait choisi de représenter la Lituanie, le pays d’origine de ses parents alors qu’il est né sur le sol américain. Depuis, le joueur de 20 ans n’a pas encore eu l’occasion de connaître une compétition sous les couleurs du pays balte. À l’instar de Domantas Sabonis, le jeune joueur des Bulls a rapidement annoncé qu’il ne participerait pas à l’EuroBasket au grand dam de Nikola Vucevic.

“Je pense que ça l’aurait beaucoup aidé de jouer des matchs importants”, souligne le pivot de 34 ans. “Le jeu NBA et FIBA sont très différents et je pense que c’est une bonne chose pour les jeunes joueurs d’avoir de l’expérience dans les deux formats. La Lituanie va jouer pour une médaille donc cela aurait vraiment été une bonne chose pour lui. J’espère qu’il le jouera à l’avenir. Je pense qu’il a un bel avenir en NBA et aussi avec la Lituanie, mais pour des raisons qui le regardent, il a décidé de ne pas jouer cette année.”

Si Matas Buzelis et Domantas Sabonis ne sont pas présents à cet Euro, Jonas Valanciunas est bien de la partie et il a brillé lors du premier match de la Lituanie avec 18 points et 9 rebonds pour un large succès (94-70) face à la Grande-Bretagne avant de défier le Monténégro de Nikola Vucevic, ce jeudi.